Segup: Grupamento Fluvial qualifica agentes em pilotagem de lancha

Concluiu nesta sexta-feira, 7, na sede do Grupamento Fluvial (Gflu), o Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP), oferecido em parceria com a Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (Cpaor). Participaram policiais civis e militares lotados nos municípios de Breves, Cachoeira do Arari e um servidor da Guarda Municipal de Belém. O último dia da qualificação foi destinado para a aplicação da prova com questões objetivas e emissão de certificados para os aprovados.

O curso faz parte do aparelhamento que o governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), vem realizando com a entrega de lanchas para os municípios, a fim de atender as ocorrências relacionadas aos crimes fluviais. Para isso, os agentes são capacitados para conduzir as embarcações policiais.

Conforme as entregas vão avançando, o Gflu detecta em quais cidades existe a necessidade de capacitação dos agentes. “O ‘Segurança Por Todo o Pará’ é para que todo o povo paraense seja assistido. O nosso objetivo é o de alcançar mais áreas nos interiores do Estado”, destaca o tenente coronel Bruno Anaissi, coordenador de operações do Gflu.

Todo esse reforço da logística fluvial e a qualificação de pilotos garante o trabalho das forças de segurança nos rios. “A Segup vem capacitando os agentes que, dependendo da situação, sejam de emergência ou de investigação, vão estar qualificados para desempenho dos seus trabalhos. Com as embarcações e os agentes, faremos o trabalho ostensivo de patrulhamento, atendendo o mais breve possível a população onde ela precisar”, frisa o coordenador.

O município de Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó, deve receber em breve uma lancha com capacidade para seis tripulantes, com potência de 60 HP, além de acessórios e componentes novos. Outros municípios como Breves, também no Marajó, e Abaetetuba, no Baixo Tocantins, também serão contempladas com embarcações.

Para o sargento da PM, Marcelo Viana, lotado no 8º batalhão em Cachoeira do Arari, a nova embarcação contribuirá muito para o trabalho da polícia. “Durante o inverno existe a necessidade de uma embarcação, pois os rios sobem de nível e a criminalidade aumenta. Com a lancha nova nosso trabalho de abordagem será muito maior em uma área toda banhada por rios”, destacou.

Curso – Por meio de aulas teóricas e práticas, o curso capacita os agentes a tripular ou conduzir pequenas embarcações de até 8 metros de comprimento, empregadas na navegação a serviço dos órgãos de segurança pública, fortalecendo, assim, a segurança da navegação nos rios do Estado.

A qualificação contou com 15 alunos, sendo 10 policiais militares, 4 policiais civis e 1 guarda municipal. As aulas iniciaram na segunda-feira (4) com a parte teórica, concluída na terça. As atividades práticas ocorreram na quarta e quinta, no píer do Gflu, na Avenida Arthur Bernardes.



Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará