Segup investe em qualificação sobre inteligência de dados e operações em mídias sociais

Nesta sexta-feira, 28, os alunos do curso de Inteligência de Dados e Operações em Mídias Sociais, promovido pela Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), receberam o certificado de conclusão em cerimônia realizada, obedecendo todas as normas sanitárias, no auditório do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), no Souza.

Com o objetivo de capacitar os servidores oriundos de diferentes órgãos dos Sistema de Segurança Pública, o curso ofereceu qualificação nas metodologias e técnicas de inteligência e predição criminal, possibilitando alcance maior de resultados, a partir do uso do Sistema Dígitro Intelletotum, que permite a busca e integração de dados, de forma ágil e precisa.

Com a ferramenta é possível, a partir de bancos de dados como boletins de ocorrências ou inquéritos policiais, realizar conexão entre os dados e produzir contexto e, assim, ter conhecimento da dinâmica criminosa, fator importante na investigação criminal. Todo esse processo facilitará a tomada de decisões, explica Humberto de Sá Garay, consultor executivo em Segurança Pública e Defesa na Dígitro Tecnologia e responsável pelo curso.

“Na Segurança Pública, o uso dessa ferramenta pelos analistas permitirá a produção de inteligência para a parte operacional que são os agentes, a tática que são os diretores e a própria parte estratégica do secretário de segurança para que ele consiga estabelecer políticas junto ao governo baseado em fatos que já foram refinados então são amplamente confiáveis”, ressalta Humberto.

Todo o trabalho operacional necessita de um levantamento prévio de dados e hoje, com o advento da tecnologia, as mídias sociais são importantes para o serviço de inteligência, ressalta o secretário de Inteligência e Análise Criminal do Estado, delegado André Costa. Para ele, a ferramenta vem auxiliar este levantamento e permitir a compreensão do fenômeno, seja ele criminológico ou de perturbação social.

“Nós acreditamos que essa ferramenta possa não somente ampliar o universo de pesquisa, mas também acelerar a produção de conhecimento e contribuir para a melhor tomada de decisão. Para que possamos, da melhor forma possível, realizar uma análise e indicar para gestores e operacionais as melhores soluções disponíveis no sistema de segurança pública”, ressaltou o secretário.

Para Wilson Ferreira, da Assessoria de Segurança Institucional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e aluno certificado pelo curso, é imprescindível o conhecimento na coleta de dados na ferramenta como a Intelletotum.

“Acredito que o curso trará um retorno positivo para a área de inteligência e a de Segurança Pública como um todo. No caso da inteligência penitenciária, será importante para acompanharmos qualquer ameaça e trabalhar preventivamente, reunindo informações que vão subsidiar nosso tomador de decisão que é o secretário”, assinalou.

Texto: André Macedo (Ascom/Segup)