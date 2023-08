Segup, órgãos estaduais e municipais alinham esquema de segurança para o jogo do Brasil x Bolívia

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) juntamente com órgãos estaduais e municipais elaborou um forte esquema de segurança para garantir a tranquilidade dos torcedores que irão, no próximo dia 08 de setembro, ao Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão, assistir à disputa entre as seleções de futebol do Brasil e Bolívia. O jogo é válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo Masculina FIFA 2026.

Esta semana, a Segup e demais órgãos de segurança reuniram-se com entidades ligadas à organização do evento esportivo para discussão das estratégias adotadas para a partida.

“Nós tivemos uma reunião com todos os órgãos do sistema estadual de segurança pública e alinhamos todos os procedimentos de segurança relativos ao jogo do Brasil. O policiamento será reforçado em toda a cidade de Belém e esperamos ter um jogo tranquilo, até porque não se prevê rivalidade de torcida. O povo vai para torcer e o Estado garantirá a segurança de todo mundo para ir e voltar do estádio”, destacou o secretário adjunto de Gestão Operacional da Segup, Luciano de Oliveira.

Segundo o secretário adjunto, o esquema de trânsito da Avenida Transmangueirão terá sentido único três horas antes da partida, prevista para iniciar às 21h45 do dia 8. Após o encerramento do jogo, o fluxo da via seguirá no sentido inverso, propiciando a saída ordenada dos torcedores.

“A gente pede para que o pessoal chegue mais cedo possível porque os estacionamentos disponíveis serão os do estádio, e cobrados antecipadamente, pois não haverá venda no local”, salienta o secretário adjunto.

Luciano de Oliveira ressalta ainda que os torcedores que se deslocarem de carro até o Mangueirão poderão contar com dois estacionamentos extras: um na igreja Assembleia de Deus e outro em uma grande loja de departamentos, ambos localizados nas proximidades do estádio.

“A grande novidade é a disponibilização de quase mil vagas de estacionamento de dois estacionamentos que estão na Augusto Montenegro, quase em frente ao estádio. O uso desse estacionamento será realizado mediante cobrança, mas é uma ampliação de vagas para o público que vai para esse jogo”, enfatizou.

Novo Mangueirão – O jogo, inédito, será realizado em gramado paraense devido à reconstrução, ampliação e modernização do Novo Mangueirão, proporcionada pelo Governo do Pará. Com a obra entregue em abril deste ano, o estádio ganhou status de arena, com capacidade para 50 mil pessoas.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, a expectativa para a partida é a melhor possível, pois está sendo feita a união das forças de segurança para que o torcedor possa assistir ao jogo da seleção brasileira em clima de paz e harmonia.

“Estamos no trabalho conjunto para fazer o alinhamento do que vai dar mais segurança aos atletas, dirigentes e torcedores”, enfatizou Andrade.

O Novo Mangueirão dispõe de rampas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs); novas bilheterias e novos elevadores; placas de energia solar; sistema de coleta de água da chuva para utilização nos banheiros; espaços para projetos sociais; salas multiuso; novo gramado do tipo “bermuda celebration”, mais adequado ao clima do Pará e utilizado nos principais estádios que recebem jogos da Copa do Mundo.

O estádio foi aprovado por delegados da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), após inspeção em todas as instalações. Para o jogo da Seleção Brasileira estão sendo cumpridas todas as recomendações da CBF para garantir o êxito do espetáculo aos torcedores.

