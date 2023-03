Segup participa de mutirão para emissão de documentos e orientações sobre serviços da segurança pública

Com o propósito de levar assistência social e jurídica à comunidade, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) realizou uma ação em parceria com o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da Universidade da Amazônia (Unama). O evento, que contou com o apoio da Diretoria de Políticas de Segurança Pública e Prevenção Social (DPS), vinculada à Segup, ocorreu na última sexta feira (17), na Unama do Parque Shopping, localizado no bairro Parque Verde.

A iniciativa da Secretaria e da Universidade contou com o apoio também da Polícia Civil do Pará, por meio da emissão de documentos de RG, beneficiando aproximadamente 300 pessoas. Para emitir a cédula de identidade, foi necessário apresentar documentos obrigatórios, como certidão de nascimento, certidão de casamento ou de divórcio, com cópia, além do comprovante de residência original e recente, e duas fotos 3×4.

O diretor da DPS, tenente-cel Castro Alves, destaca que ações como essa são essenciais para reforçar o fluxo de atendimentos realizados pela Segup, além de ampliar outros serviços educativos e de conscientização, a exemplo da divulgação dos canais de denúncias da segurança pública para a comunidade, como o 181 do Disque Denúncia e 190 do Centro Integrado de Operações (Ciop).

Nessa ação, aproveitamos para mostrar à população serviços que são oferecidos pela Segup, como o Programa Pró-Mulher Pará, que garante proteção, repressão e orientação em casos de violência contra a mulher, garantindo com que ela seja atendida e protegida em casos de violência, sobre a campanha contra importunação sexual, e também em relação aos canais de denúncia por meio do Disque-denúncia 181, a Iara (Inteligência Artificial Rápida e Anônima) pelo WhatsApp no número (91) 98115-9181 os quais estão à disposição da sociedade. Essa é oportunidade excelente para que possamos oferecer o serviço e facilitar a acessibilidade da população através da emissão de RGs, além de tornar evidente essas importantes ferramentas de enfrentamento à violência”, pontuou o Ten.cel Castro Alves.

A programação foi realizada pela faculdade de direito da Unama, e teve atendimento jurídico focado em tirar dúvidas e oferecer orientação à população sobre assuntos como contribuição previdenciária, aposentadoria, divórcio, direito do consumidor, pensão alimentícia, pensão por morte, além de orientar a população em como recorrer a outros benefícios de direito.

O evento contou ainda com diversas ações de órgãos estaduais, como a testagem rápida de infecções sexualmente transmissíveis (IST) e plantão psicológico, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa).

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação