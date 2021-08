Segup realiza operação de combate ao crime em Marituba

Para prevenir a criminalidade com ações preventivas e de ostensividade, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) coordenou, na sexta-feira, 6, no sábado, 7 e domingo, 8, ações policiais no município de Marituba, na Grande Belém. Depois de aproximadamente 72 horas, a operação resultou em 447 abordagens envolvendo pedestres, carros, motos, ônibus e bicicletas. Houve ainda 68 aplicações de notificações de trânsito, além de 12 veículos recolhidos que estavam, por exemplo, com o IPVA atrasado. Quatro pessoas foram detectadas com a quebra de tornozeleira eletrônica.

Marituba ainda não registrou nenhum homicídio neste mês, segundo levantamento feito pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (SIAC), vinculada à Segup.

O coordenador do Núcleo de Planejamento de Operações (NPO) da Segup, Ângelo Corrêa, avalia positivamente a ação. “A Secretaria de Segurança Pública, em conjunto com as demais forças, monitora diuturnamente os índices de criminalidade em todo o Estado e, a qualquer situação que avaliamos que requeira um esforço maior no policiamento, em conjunto com os demais órgãos, não mediremos esforços para conter a criminalidade e levar segurança a todos”, destacou.

Participaram da ação mais de 100 agentes de segurança pública, cães farejadores, polícia montada, duas embarcações, viaturas de duas e quatro rodas e guinchos, reunindo policiais militares e civis, servidores do Departamento de Trânsito (Detran), Corpo de Bombeiros Militar, Grupamento Fluvial (GFlu), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de Marituba (Segmob), Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal de Belém e cães farejadores. O efetivo empregado se somou ao quantitativo que manteve as ações de ostensividade e saturação.

Foto: Agência Pará