Segup reforça a segurança em municípios da região nordeste com tradição no carnaval de rua

Para garantir a segurança dos moradores e de quem escolheu a região nordeste do Pará para descansar durante o feriado prolongado de carnaval, a Secretaria de Segurança Publica e Defesa Social do Pará (Segup), em conjunto com os órgãos do Sistema de Segurança Pública, reforçou ações para garantir maior tranquilidade e combater a criminalidade. As ruas históricas de Vigia de Nazaré carregam mais de 400 anos de tradições e culturas carnavalescas, mas este ano a movimentação foi menor. Assim como em 2021, as manifestações festivas em vias públicas foram proibidas por causa da pandemia da covid-19, conforme o decreto 2.044, que instituiu a política de incentivo à vacinação. Ainda assim, muitos visitantes foram a Vigia e a São Caetano de Odivelas para aproveitar o feriadão.

Segundo o secretário adjunto de Operações, coronel Alexandre Mascarenhas, as ações integradas foram planejadas para alcançar as principais localidades em todas as regiões do Estado. “Os municípios do nordeste do estado, como Vigia e São Caetano, têm histórico de receber um número de pessoas relativamente grande nesse período e, apesar de não estar liberada a realização de eventos em vias públicas como de costume, reforçamos a segurança para garantir a tranquilidade de moradores e turistas e também fazer cumprir o decreto estadual n°2.044”, afirmou.

Para Lana Portal, autônoma e moradora de Vigia há mais de 4 anos, o tradicional período festivo é maravilhoso porque atrai centenas de pessoas a Vigia. “Inclusive, para receber amigos e familiares e celebrar com eles, porém este ano ainda exige cuidados e diversão com responsabilidade, para que todos cumpram as determinações e logo possamos reunir novamente como nos anos antes da pandemia”, pontuou.

Lana diz que percebeu alguma movimentação de visitantes pelas ruas do município e também notou o policiamento reforçado. “Mesmo com os blocos de rua não sendo permitidos, os estabelecimentos privados estão em funcionamento, por isso é muito importante que a segurança pública esteja presente, garantindo para todos nós tranquilidade e segurança, já que muitas pessoas chegam ao município nesse período. É bom que seja reforçado os cuidados obrigatórios, pois ainda estamos passando pela pandemia. Eu e minha família escolhemos aproveitar esses dias em casa, pois, apesar de estarmos todos vacinados, os cuidados ainda são necessários para o bem de todos”, afirmou.

INTEGRAÇÃO

Pará reforçar a segurança nos municípios de Vigia, São Caetano, Curuçá, Marapanim, entre outras localidades que fazem parte da 3ª Região Integrada de Segurança (Risp Guamá), foram mobilizados 336 agentes da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Científica do Pará, Departamento de Trânsito e Secretaria de Administração Penitenciária.

Desde o início da Operação, no dia 25), até a manhã desta terça, 01, foram registrados 63 boletins de ocorrência pela Polícia Civil em todos os municípios que fazem parte da 3ª Risp, com sede em Castanhal. Ainda foram feitas duas prisões e recuperados um automóvel e duas motocicletas, além de 65 bares e casas noturnas fiscalizados pela Polícia Militar. As ações da ‘Operação Carnaval 2022’ se encerram na próxima quinta-feira (03).

Por Roberta Meireles (SEGUP)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação