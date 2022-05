Segup reúne com gestores de segurança municipais, estaduais e federais para o enfrentamento à criminalidade

Na manhã desta segunda-feira (16), no Centro Integrado de Comando e Controle, estiveram reunidos os Gestores do Sistema de Segurança Pública do Estado, juntamente com representantes dos órgãos de segurança municipal, além de representantes da Policia Federal. O encontro teve como objetivo fortalecer e intensificar as ações de segurança no Estado para o enfrentamento da criminalidade.

Para o secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado, a integração de todos, bem como, com o fortalecimento das ações de segurança, já intensificadas nos últimos dias, são de fundamental importância para o enfrentamento à criminalidade.

“Nós estivemos reunidos com todos os órgãos de segurança e fiscalização que atuam em todo o Estado, órgãos municipais, como as guardas e órgãos de trânsito dos municípios, as polícias e órgãos que compõem o sistema de segurança do Estado do Pará, além da Polícia Federal. Todos os organismos de inteligência dessas forças, os órgãos operacionais para analisar e avaliar os acontecimentos ocorridos, no último final de semana e montar as ações preventivas e ostensivas, a fim de, coibir as ações criminosas”, pontuou Ualame Machado.

Durante o encontro, foi analisado os principais pontos estratégicos na Região Metropolitana de Belém, assim como do Estado, para que haja um fortalecimento e intensificação em áreas previamente mapeadas pelo subsistema de inteligência do Estado. As medidas visam previnir e coibir as ações criminosas, assim como para garantir maior segurança à população.

O titular da Segup pontuou ainda que os episódios ocorridos no último final de semana, serão combatidos incisivamente, ressaltando que a criminalidade não ficará impune. “Desde a operação impacto, lançada na última sexta-feira, vamos continuar intensificando essas ações, e diversificar ainda mais também, contando agora com todas as forças de segurança que atuam no Pará, para que possamos dar tranquilidade para a população e mostrar que estamos atentos a tudo que ocorre e prontos para agir com prevenção, e assim combater a criminalidade na nossa região”, ressaltou o secretário.

Ações – Em todo o Estado já acontecem operações diuturnamente, desencadeadas pelas forças de segurança pública agindo de forma integrada. Uma nova operação será deflagrada, ainda nesta segunda-feira, 16, para intensificar as rondas policiais, assim como as abordagens nas ruas e em transportes coletivos, a fim de coibir à criminalidade. Os órgãos de trânsito estadual e municipal, em conjunto com a Polícia Militar também estão intensificando as atividades nas vias mais estratégicas, fortalecendo assim, as ações de segurança para conter ações de grupos criminosos. As medidas visam, sobretudo, o controle dos indicadores de criminalidade e a segurança da população.

“Importante ressaltar que desde 2019, quando iniciamos nossa gestão, já conseguimos desenvolver ações estratégicas com o intuito de diminuir a criminalidade no Estado, que na ocasião, já estava bem disseminada. Conseguimos através de operações ostensivas, com a presença maciça das Polícias nas ruas, e a integração entre as forças, retirar o Pará e alguns de seus municípios, do ranking das cidades mais perigosas do Brasil e do mundo. Hoje, nossa realidade é diferente. Nossos números mostram que estamos há três anos com redução na criminalidade e isso nos deixa fortalecidos para o enfrentamento da criminalidade e assim neutralizar as ações criminosas contra nosso Estado”, finalizou.

Por Walena Lopes (SEGUP)