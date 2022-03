Seguradora processa ator e quer ressarcimento de R$ 13 mil

A seguradora Tokio Marine está processando o ator Murilo Rosa. Na ação judicial, a empresa pede o ressarcimento de R$ 13.274,41.

O valor foi desembolsado para pagar o conserto de um segurado que teve seu carro atingido pelo do artista, na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O processo corre na 2ª Vara Cível da Barra.

Murilo pagou R$ 2.959,34 referente à franquia do seguro ao dono do carro atingido. No entanto, a Tokio Marine quer o valor integral das despesas que pagou para consertar os danos.

O acidente ocorreu em março de 2021. O carro da seguradora era um Honda Civic, que estava parado num sinal na Avenida das Américas quando foi atingido na traseira pelo Range Rover, dirigido pelo ator.

As informações são do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.