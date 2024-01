Segurados aniversariantes em janeiro podem fazer Prova de Vida via aplicativo

Aposentados (as) e pensionistas nascidos em janeiro já podem utilizar o aplicativo Meu RPPS para fazer a Prova de Vida. O prazo para realizar, de modo on-line (à distância), o procedimento anual e obrigatório iniciou-se no primeiro dia do ano de 2024 e se estenderá até 31 de janeiro. Quem preferir o atendimento presencial tem prazo, até final de fevereiro, para fazer o procedimento e evitar a suspensão do pagamento dos proventos de aposentadoria e pensão por morte.

Presencial

A aposentada Divanil Araújo esteve na sede do Instituto para fazer a Prova de Vida. Ela conta que prefere fazer o procedimento obrigatório de modo presencial. “Todo tempo que venho aqui é ótimo o atendimento. Sempre sou muito bem recebida”, comentou. Ela lembra que, há dois anos, seu pagamento foi suspenso por ter perdido o prazo da Prova de Vida por motivo de viagem e desde então não esquece mais de realizar o procedimento. “Na época, estive no Instituto e tudo foi regularizado direitinho”, destacou a segurada.

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém lembra a quem muda de idade nesse período e ainda não tem o app, que pode baixá-lo em seu celular e se cadastrar na ferramenta digital. Em seguida, é só clicar na tecla “Prova de Vida”, localizada no painel de controle do aplicativo. Quem perder o prazo só poderá fazer a prova de vida de modo presencial, para regularizar a pendência. Os segurados que fizeram aniversário em dezembro de 2023 e ainda não realizaram a Prova de Vida têm prazo até fim deste mês, para fazer o procedimento, na sede do IPMB, de segunda até sexta-feira, das 08:30 às 14 horas.

Texto: Walrimar Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/IPBM