Segurados da previdência municipal recebem orientações sobre aspectos biopsicossociais do envelhecimento

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (IPMB), por meio da Seção de Acompanhamento Psicossocial, promoveu, nesta terça-feira, 11, atividade do Projeto Sala de Espera, para repassar informações e orientações aos segurados da instituição previdenciária sobre direitos previdenciários e sociais.

A programação teve como tema: Os Aspectos Biopsicossociais do Envelhecimento, com a finalidade de chamar atenção sobre as mudanças geradas com a chegada da terceira idade.

Direitos dos idosos

Os segurados foram recepcionados pela assistente social Gisele Batalha e pela psicóloga Erika Aviz, do IPMB. Os profissionais distribuíram materiais informativos com orientações sobre o tema e a respeito dos direitos previstos no Estatuto do Idoso.

Os segurados da Previdência Municipal aproveitaram o momento para esclarecer dúvidas e não deixaram de agradecer pelas orientações. Foi o caso do aposentado Lourival Costa, 78 anos, que elogiou a iniciativa do IPMB. “São desses trabalhos que a gente precisa para facilitar a vida de todos nós, aposentados”, festejou.

Texto: Walrimar Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom IPMB