Segurança alimentar e geração de renda motivam realização de feira de produtoras no interior de Óbidos

Mulheres da comunidade Arapucu, na zona Rural de Óbidos, na região Oeste do Pará, participaram de uma reunião de alinhamento visando a realização da 1ª Feira de Produção do Arapucu, que pretende trabalhar a sustentabilidade, geração de renda e o empreendedorismo a partir da bioeconomia.

A iniciativa do projeto é de autoria da primeira dama do município, Alice Calderaro, que por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e parceiros, como o Serviço Nacional de Aprendizado Rural (Senar) e promete envolver homens e mulheres com capacitações voltadas à produção de bolos e confeitaria, mercado promissor que fomenta a economia familiar através do empreendedorismo.

Durante a reunião foram apresentadas propostas para fortalecer a segurança alimentar e gerar renda, como com o aproveitamento e beneficiamento do caju, fruto encontrado com abundancia na comunidade do qual podem ser usadas a polpa, o fruto in natura, processado ou pasteurizado ou beneficiado, como é o caso da castanha do caju.

Na primeira etapa de cursos a serem realizados os participantes optam pelo curso de bolos e confeitaria, além da implantação do Projeto Quintais Produtivos, outro curso de interesse dos moradores da comunidade é o de corte e costura, que deverá ser realizado em uma próxima etapa.

Fonte: O Estado Net