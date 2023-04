Segurança do município de Belém garante apoio ao evento de reinauguração do Mangueirão

A Prefeitura de Belém, por meio da Guarda Municipal (GMB), vai fortalecer o esquema de segurança montado para a programação de reinauguração do Estádio Edgar Proença, o Mangueirão. O evento, que acontece neste domingo, 9, inicia com o clássico Remo e Paysandu (RExPA) e segue com apresentação musical de artistas da terra.

Segundo o coordenador do Grupamento de Ações Táticas e responsável pela tropa de serviço, inspetor Eder Melo, 52 guardas municipais participarão do esquema de segurança na área do estádio e bairros vizinhos, assim como em pontos de grande movimento das torcidas na capital paraense.

Além dos agentes do grupamento Operacional das bases do bairro da área e adjacências, os grupamentos de Ações Táticas (GAT), Ações Táticas com Cães (Atac), Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e Ronda da Capital (Rondac), também farão parte do esquema de segurança, sob a responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará (Segup).

Programação – Começa a partir das 17h, com a disputa do clássico RExPA, pelo Parazão, e segue com shows populares com artistas e aparelhagens da terra.

“Todas as modalidades de segurança serão empregadas para prestar o melhor serviço à população, garantindo a integridade física de todos.” Disse Éder. Mas, segundo ele, as ações de patrulhamento preventivo da GMB começam

às 13h, com as rondas, por meio das motos dos guardas Operacionais e do Romu, em toda extensão do BRT, que vai da estação São Brás até a Estação Satélite.

Além da segurança no BRT, os guardas municipais do GAT e Atac, vão atuar dando apoio aos fiscais da Organização Pública no combate ao comércio ambulante irregular e para conter delitos.

O Centro de Controle Operacional do Estádio também vai contar com a Guarda Municipal e os motopatrulheiros do Rondac farão parte da escolta do time do Remo.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Victor Yoham/GMB