Segurança do Município de Belém realiza ação preventiva durante as romarias deste sábado, 8

Mais uma vez, a Prefeitura de Belém, por meio da Guarda Municipal (GMB), oferece aos fiéis de Nossa Senhora de Nazaré ações de segurança preventivas para reverenciarem a padroeira dos paraenses com tranquilidade.

Vários grupamentos foram escalados para trabalhar na manhã deste sábado, 8, nas romarias Fluvial e Moto Romaria, que saiu da Escadinha da Praça Pedro Teixeira, em direção ao colégio Gentil Bittencourt, local de término da procissão e de onde no final da tarde sai a Trasladação rumo à Catedral de Belém.

Ao todo, 150 guardas municipais foram distribuídos nas praças Pedro Teixeira, da República e Santuário. Os agentes de segurança estiveram presentes também nas dez vias do percurso da Moto Romaria, para reforçar a segurança dos agentes motorizados da GMB.



Preocupada com a segurança de todas a programações que direta ou indiretamente fazem parte da quadra nazarena, a Guarda Municipal acompanhou o Arrastão do Pavulagem até o fim do trajeto do evento, em frente ao Palácio Antônio Lemos.

O Inspetor Geral da GMB, Joel Monteiro, estava presente na Praça Pedro Teixeira e destacou o trabalho realizado pela corporação. “A população está acompanhando de perto o esquema de segurança preventiva da Prefeitura de Belém. São centenas de guardas municipais e viaturas realizando rondas, para garantir a integridade física de todos”, ressaltou o inspetor Joel.



No período da tarde, a Guarda Municipal dá continuidade às ações de segurança, com efetivo de 200 guardas distriuídos ao longo de todo o percurso da Trasladação, que inicia no colégio Gentil Bittencourt e segue até a Igreja da Sé. Além disso, a GMB dará apoio também à Festa da Chiquita, que contará com 15 guardas municipais até o encerramento do evento.

Confira todas as matérias do Círio 2022 produzidas pela Prefeitura de Belém aqui.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação GMB