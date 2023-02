Segurança é reforçada na passagem dos tradicionais blocos de rua em Mosqueiro

A programação dos desfiles de blocos na ilha de Mosqueiro iniciou com tranquilidade e segurança na última segunda-feira (20). O distrito é uma das 75 localidades que recebem reforço dos órgãos de segurança, que de forma integrada, estão atuando durante a “Operação Carnaval”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup).

Mais de 6 mil pessoas, entre foliões e expectadores, são esperados para participarem dos cortejos que seguem até esta terça-feira (21). A concentração dos blocos ocorre na rua Getúlio Vargas, conhecida como a rua do “jambeiro” e segue até a Praça da Vila, por onde 40 blocos de empolgação animam o carnaval da bucólica.

Para atender aos brincantes, as equipes de segurança realizam o trabalho preventivo e de aproximação com a população que está sendo realizado realizado por militares do 25º batalhão da Polícia Militar, que além do efetivo de 200 agentes locais, ganhou o reforço de mais 60 policiais para o período do Carnaval, como explica o comandante do batalhão, o major Renato Brandão.

“Estamos atuando com um efetivo diário de 130 policiais trabalhando intensivamente para garantir maior segurança ao foliões e também para aqueles que assistem a passagem dos blocos. Estamos com equipe do motopatrulhamento, além de quatro viaturas agindo nas rondas das vias de acesso ao percurso,” disse o comandante do 25º batalhão.

Entre os órgãos que fazem parte da “Operação Carnaval” em Mosqueiro também estão o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Civil, com uma equipe da Delegacia de Meio Ambiente (Demapa); Guarda Municipal de Belém, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e Departamento de Trânsito do Estado (DETRAN).

Ações – Para garantir um carnaval calmo aos turistas que vão até o distrito, os órgãos da segurança estão realizando diversas ações, que foram intensificadas nestes primeiros dias de folia.

Entre as ações está a operação “Pórtico”, que atua na entrada de acesso ao distrito com fiscalização e orientações. As ações são conduzidas pelo Detran, Polícias Militar e Civil, além da Defensoria Pública e Juizado de Menores.

Estão sendo feitas também fiscalizações por meio da ação “Tolerância Zero”, atuando nos estabelecimentos comerciais e também em ações de fiscalização no trânsito. Todas as atividades estão concentradas a fim de evitar as ações criminosas e a perturbação do sossego alheio no combate à poluição sonora.

Para o coordenador de Operações da Segup, coronel Glauco, a ostensividade e as ações preventivas contribuem para um baixo índice de ocorrências nesse período de grande movimentação de pessoas. “Os resultados estão sendo muito positivos, com ocorrências de baixa relevância graças as ações preventivas e intensificadas para que todos possam aproveitar o carnaval na ilha com mais tranquilidade”, concluiu.

