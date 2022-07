Segurança executado a tiros por pistoleiros em Capitão Poço

O segurança Wendel Souza, paraense, 33 anos, foi executado por dois pistoleiros por volta dos primeiros 30 minutos da madrugada desta segunda-feira, 04, na travessa Tatajuba, em frente ao restaurante Kazan, centro da cidade de Capitão Poço, a 226 quilômetros de Belém, na Zona Bragantina, nordeste do Pará. Na mesma ocasião, uma das balas dos criminosos atingiu em cheio a senhora Laila Abreu, que está internada em estado grave.

Imagens de câmera de segurança mostram quando os dois homens jovens chegam numa moto, o carona desce e descarrega a arma contra o homem que estava o local. Em seguida, ele monta na motocicleta e os dois fogem para local incerto e não sabido.

Informações em Capitão Poço dão conta que o segurança já vinha sofrendo ameaças de morte, entretanto, as causas para alguém querer acabar com sua vida ainda são desconhecidas. A Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local do crime com uma guarnição que isolou a área, preparando para a chegada da Polícia Civil com a polícia técnica para o levantamento de local e remoção do corpo para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, seção Castanhal.

As imagens que mostram o momento em que os assassinos chegaram serão solicitadas para ajudar na identificação dos bandidos.

Já durante o dia de hoje, diligências eram efetuadas em busca dos criminosos. Familiares da vítima serão ouvidos. A Polícia quer saber a motivação do crime. Na cidade, há clima de revolta e medo.



Imagens: Reprodução