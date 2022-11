Segurança municipal aprimora conhecimento para o atendimento às vítimas de violência doméstica

Para aprimorar o atendimento e acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica, a Prefeitura Municipal de Belém, por meio do Núcleo de Atenção à Guarda Feminina (NAGF), da Guarda Municipal de Belém (GMB), deu início na manhã desta segunda-feira, 21, à segunda edição da Capacitação de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar.

O curso, voltada aos agentes da GMB, ocorre até a próxima quarta-feira, 23, na sede da instituição, no bairro do Marco, para oferecer aos agentes municipais uma formação adequada e humanizada, no sentido de aprimorar os atendimentos às mulheres vítimas de violência doméstica, com foco no enfrentamento e acolhimento das vítimas e prevenção da violência.

A coordenadora do NAGF, inspetora Maria José Patrício, conta que a GMB tem serviços específicos de atendimento às mulheres e esse treinamento é necessário para a atualização de conhecimento na área.

“Registros de ocorrências de violência contra a mulher, lamentavelmente, é comum durante o nosso o serviço e o atendimento às vítimas de violência são diferenciadas. Portanto, o foco do treinamento é aprimorar os guardas municipais, a fim de prestarem um atendimento técnico de qualidade”, explica a inspetora Maria José.

A abertura da capacitação foi realizada pelo advogado Rodrigo Leite, que explanou sobre Direitos Humanos e o Art.5° da Constituição Federal.

A programação do curso continua na terça-feira, 22, e quarta-feira, 23, com o tema “Rede de Atendimento à Violência Doméstica e Familiar”, com a participação de especialistas da Polícia Militar e do Tribunal de Justiça do Estado.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom GMB