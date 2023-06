Segurança municipal de Belém é referência para a criação da Guarda de Cametá

A segurança municipal de Belém vai servir de modelo para a criação da Guarda do Município de Cametá. Para isso, uma equipe técnica do município da mesorregião do nordeste paraense esteve na capital para obter informações sobre o funcionamento da estrutura organizacional, jurídica e de atuação da GMB.

“Foi uma satisfação receber os representantes de Cametá. A GMB está de portas abertas para o fortalecimento da segurança”, disse o inspetor-geral da Guarda Municipal de Belém, Joel Monteiro. Ele dise, ainda, que a instituição é “sempre solicitada como referência em orientação aos municípios interessados em criar suas guardas, auxiliando as prefeituras tanto na questão legal, como na preparação dos profissionais, com o corpo docente da corporação”.

Durante cinco dias – período de 12 a 16, deste mês – o futuro comandante da GCMC, Clidenor dos Santos, acompanhado do chefe de gabinete, Denilson Muniz, visitaram os setores da GMB.

“Foi uma visita positiva e muito importante. Nos reunimos com o comando da GMB e com os coordenadores dos setores e núcleos da instituição. Estamos retornando para a nossa cidade com informações relevantes, na expectativa de criarmos a nossa tão sonhada Guarda Civil Municipal de Cametá”, destacou Clidenor.

Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: GM Mariana Soares