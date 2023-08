Segurança municipal é reforçada no final de semana para garantir tranquilidade durante eventos esportivos

Ao longo do próximo final de semana, sábado, 19, e domingo, 20, a Prefeitura Municipal Belém vai garantir a participação da Guarda Municipal (GMB) em vários eventos esportivos que vão ocorrer na capital paraense. Um deles é a participação no domingo, 20, no Estádio Leônidas Sodré de Castro – Curuzu, com a Secretaria de Segurança e Defesa Social (Segup), durante mais uma ação da Campanha de Combater à Importunação Sexual nos Estádios.

O serviço defesa às mulheres que vão ao estádio de futebol vai contar com a atuação de guardas municipais de Belém, policiais civis e militares, que fazem parte do programa Pró-Mulher Pará. Os agentes de segurança vão distribuir aos torcedores panfletos informativos sobre a importunação sexual, além de orientar as mulheres a denunciarem caso sejam vítimas desse tipo de violência no estádio, durante o jogo Paysandu X Pouso Alegre (MG), da série C, pelo Campeonato Brasileiro, marcado para começar às 19h.

“Estamos inseridos na campanha desde o lançamento, em março de 2023, para garantir a segurança de gênero e deixar claro que se algo não consentido acontecer, o autor tem que ser denunciado aos agentes”, disse o inspetor-geral em exercício, Sindeval Bittencourt.

Sábado – No final de semana, a Guarda Municipal de Belém (GMB) vai garantir a segurança de mais dois eventos. No sábado, 19, os guardas municipais do grupamento Ronda da Capital (Rondac) vão fazer a segurança das pessoas que vão participar da Corrida Rei Jesus, atuando na escolta dos atletas e ao longo do percurso que eles vão passar, assim como fazendo o bloqueio parcial das ruas. O evento esportivo inicia às 6h, na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira.

Além de estarem no campo da Curuzu, no domingo, 20, a segurança municipal estará voltada também para a 3° edição do passeio ciclístico Pedal da Padroeira, pela Festividade de Santa Maria, com previsão de saída às 7h, da frente da Catedral Metropolitana de Belém- Igreja da Sé. O grupamento Ronda Ostensiva Municipal (Romu) está escalado para atender os ciclistas ao longo de todo o percurso.

Ações integradas de patrulhamento ostensivo e preventivo, com a Operação “Tolerância Zero” da Segup, nos bairros de Belém, também serão feitas durante o final de semana. “A Guarda Municipal tem um trabalho muito dinâmico e as nossas ações têm caráter preventivo, no sentido de manter a ordem pública e garantir a integridade das pessoas e do patrimônio público”, conclui o inspetor Bittencourt.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Guarda Municipal de Belém