Segurança no Novo Mangueirão segue padrão internacional e se destaca pela multifuncionalidade 

As obras de reconstrução, ampliação e modernização do Novo Mangueirão, realizadas pelo Governo do Pará, proporcionam ao torcedor paraense uma experiência imersiva semelhante à dos estádios mais modernos do mundo. O berço do futebol paraense agora segue as diretrizes da Federação Internacional de Futebol (FIFA).

A segurança pública presente no Novo Mangueirão também segue o padrão internacional e se destaca pela tecnologia e multifuncionalidade. As mais de 530 câmeras instaladas no novo estádio, além de realizarem o monitoramento em tempo real, conseguem fazer o reconhecimento facial das pessoas que frequentam os espaços em dias de evento. Essa função possibilita reconhecer pessoas com problemas judiciais.

Todos os equipamentos utilizados na segurança pública são conectados diretamente com os modernos computadores da Secretaria de Segurança Pública e monitorados pelo Centro Integrado de Controle e Comando (CICC).

Delegacia do torcedor – Em possíveis casos de crimes dentro do estádio, o torcedor conta com uma delegacia ágil nos processos criminais funcionando em esquema de plantão. “O que o Governo do Pará busca proporcionar é que o sistema de segurança seja rápido e eficaz no controle e na punição dos autores de possíveis delitos, agindo sempre de acordo com o estatuto do torcedor, fazendo com que os clubes não saiam prejudicados”, enfatizou o delegado Dilermando Tavares.

Eventos teste – Nos dois jogos entre Remo e Paysandu, realizados respectivamente nos dias 26 e 29 de março, os modernos equipamentos tiveram 100% de aproveitamento, conforme explicou o secretário adjunto operacional da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), Luciano de Oliveira.

“Os órgãos que compõem a Segup concluíram que os eventos foram tranquilos, mesmo com público reduzido. Garantimos o acesso facilitado dos torcedores, sem maiores ocorrências”, destacou.

Atuação ostensiva – Cerca de quatro mil agentes da segurança pública atuaram nos dois eventos teste de forma ostensiva, dentro e fora do Novo Mangueirão, assegurando a tranquilidade dos torcedores que foram assistir de perto os dois jogos clássicos entre Remo e Paysandu. Na área externa, os agentes da Polícia Militar do Pará atuaram em um raio de cobertura de 5 quilômetros.

“As nossas ações dentro dos corredores de acesso ao estádio e as arquibancadas foram um sucesso, sem quaisquer ocorrências. Para o próximo domingo (9), dia da entrega oficial do Novo Mangueirão, iremos repetir a atuação exitosa”, disse o chefe do Departamento Geral de Operações da PMPA , Coronel Sérgio Ricardo Neves.

Integração – Participam das ações de segurança no Novo Mangueirão as Polícias Civil e Militar, Detran, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Semob, Guarda Municipal de Belém, Secretaria de Economia do Município de Belém (Secon) e Organização Pública.

Entrega do estádio – O Novo Mangueirão será entregue pelo governador do Pará, Helder Barbalho, no próximo domingo (09). O jogo que marca a data histórica será entre Remo e Paysandu.

As melhorias proporcionadas pelo Governo do Pará abrangem a área externa do complexo, que está mais seguro e tecnicamente adaptado aos clubes, jogadores, equipes técnicas e, principalmente, aos seus espectadores e amantes do esporte. Toda a área do estacionamento foi ampliada e modernizada, aumentando a capacidade para cerca de 6,5 mil vagas.

O acesso ao Mangueirão foi reorganizado e ampliado. Para chegar às arquibancadas, o torcedor agora conta com sete rampas de cada lado, sendo uma exclusiva para cadeirantes. O estádio conta com total acessibilidade para pessoas com deficiência, elevadores panorâmicos e novas catracas.

Proteção às torcedoras – Para garantir a efetivação de políticas públicas que protejam e garantam segurança às mulheres torcedoras, a Secretaria de Estado da Mulher (Semu), a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e a Polícia Civil do Pará articularam em conjunto a instalação de uma unidade itinerante da Delegacia da Mulher dentro do Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém. A delegacia vai iniciar os atendimentos no próximo domingo (09), durante o clássico entre Remo e Paysandu (RexPa), que marcará a entrega oficial do novo estádio pelo Governo do Estado.

“O estádio também é lugar de mulher, e precisa ser seguro para a participação e presença feminina. Essa parceria da Semu com a Seel e a Polícia Civil reforça a preocupação em coibir crimes, como importunação sexual, assédio”, reforçou a secretária de Estado da Mulher, Paula Gomes.

Segundo a delegada-geral adjunta da Polícia Civil, Daniela Santos, a ação integrada entre os órgãos estaduais vai garantir que a delegacia atue diretamente em várias frentes, incluindo educação para prevenção e repressão ao comportamento criminoso contra as torcedoras. Entre os principais focos de atenção da unidade está o enfrentamento direto e imediato frente aos delitos de importunação sexual e relacionados à violência de gênero.

“Nós fazemos todo um trabalho para a educação sobre o tema, com panfletos e policiais informando que a importunação sexual é um crime previsto em lei. Agora, com o novo Mangueirão, nós pretendemos ampliar a atuação da Polícia Civil não apenas na educação, mas também com repressão e a realização de procedimentos policiais, caso haja algum tipo de violência de gênero contra a mulher”, disse.

