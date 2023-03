Segurança no Portal da Amazônia é reforçada com a instalação de câmeras de videomonitoramento

A orla do Portal da Amazônia recebeu nesta quarta-feira, 22, reforço na segurança com a instalação de câmeras de monitoramento. O espaço público conta cerca de 2 km de extensão, no bairro do Jurunas, e já dispõe de um posto fixo, 24 horas, com uma viatura e três agentes por turno.

Com a instalação dos equipamentos eletrônicos, a Prefeitura de Belém garante ao espaço de lazer cobertura total da área, considerando que as câmeras de vídeo possuem alta resolução, com imagens captadas no Sistema Integrado de Videomonitoramento da Guarda Municipal de Belém (GMB).

Uma boa notícia à população de Belém, considerando que o Portal da Amazônia é uma das principais áreas de lazer e recreação da capital paraense.

Segundo o inspetor-geral da GMB, Joel Monteiro, a medida torna-se importante porque, a partir de agora, a orla passa a estar completamente monitorada, aliando o patrulhamento com a presença dos guardas municipais nos postos fixos e equipamentos tecnológicos para o monitoramento. “O espaço de lazer vem enfrentando ações de vandalismo, assaltos e desordem. Então, com as câmeras de vídeo fortalecemos e otimizamos as atividades preventivas da Guarda Municipal em toda a região”.



Sistema Integrado de Monitoramento

Desde o início desta gestão, em 2021, a Prefeitura Belém vem ampliando, gradativamente, o sistema de videomonitoramento nas vias, praças e espaços públicos da capital paraense e distrito de Mosqueiro.

Até o momento, são 43 câmeras, sendo duas fixas e 41 Speed Dome, instaladas em áreas estratégicas da cidade. As imagens captadas pelas câmeras são monitoradas por guardas municipais 24 horas, lotados no Sistema Integrado de Monitoramento da GMB (SIM).

O titular da GMB informa que o monitoramento é uma ferramenta importante e auxilia a segurança pública, por possibilitar uma ação imediata e garantir mais eficiência às ações de segurança realizadas pela Guarda Municipal, sobretudo, ao que diz respeito à prevenção da criminalidade e proteção ao patrimônio público.

Segundo ele, um estudo da Guarda Municipal, feito em maio de 2022, que aponta “maior movimentação de pessoas, de fluxo de veículos, pontos sujeitos à maior incidência de violência e criminalidade e outros fatores, que consideramos como focos para a prevenção, combate ao tráfico de drogas, furtos de fiação elétrica e outras ações ilícitas”.

Atualmente, o SIM conta também com o disque-denúncia 153; três estações de trabalho, compostas por três operadores por turno; dois aparelhos de televisão; três monitores, que permitem o monitoramento das 43 câmeras de alta resolução instaladas em pontos estratégicos da capital e em Mosqueiro.

Ônibus de videomonitoramento da GMB – É outra ferramenta que auxilia nas missões de segurança da instituição durante os eventos de grande porte, como o Círio de Nazaré, Operação Verão nos distritos e em outros espaços da cidade.

O veículo possui seis câmeras internas fixas e mais uma instalada em um mastro de nove metros, para garantir a visão em 360° graus. Quando necessário, o ônibus fica estacionado próximo aos espaços onde ocorrem as festividades, ampliando a capacidade de patrulhamento e facilitando a mobilidade dos guardas municipais em caso de ocorrências.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Victon Yohan/GMB