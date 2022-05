Segurança nos cemitérios públicos de Belém e distritos será reforçada neste final de semana

A Prefeitura de Belém garante segurança reforçada nos cemitérios públicos da capital e distritos de Icoaraci e Mosqueiro pelos agentes da Guarda Municipal de Belém (GMB), nestes sábado, 7 e domingo, 8, para prevenir e garantir a tranquilidade dos visitantes que vão homenagear os túmulos das suas mães.

A GMB vai disponibilizar 160 agentes do Grupamento Operacional, por meio das seis inspetorias de base e dos grupamentos de Ações Táticas (GAT), Ações Táticas com Cães (Atac), Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e dos motopatrulheiros da Ronda da Capital (Rondac), com 22 viaturas e nove motos, divididos em dois turnos.

Os agentes vão realizar patrulhamento e rondas a pé e motorizados dentro dos cemitérios e nas imediações, com ações preventivas por viaturas e motos.

Prevenção e atenção

A corporação orienta e alerta os visitantes do cemitério a adotarem medidas de segurança como não deixar objetos no interior dos veículos e ficar atentos ao celular e bolsa e, caso perceba qualquer atitude suspeita, as pessoas devem procurar o guarda municipal mais próximo.

“A GMB estará com seu efetivo empregado nos cemitérios para proteger e dar assistência à comunidade. A população deve ficar tranquila nesta data. Porém, precisa estar atenta e tomar alguns cuidados como, não deixar os celulares nos bolsos de trás, confirmar se o veículo está trancado e se o alarme foi acionado,” orienta o inspetor-chefe da Divisão de Operações, Carlos Siqueira.

Para contato com a GMB, a população pode ligar para o número 153.

Texto: Thais Veiga