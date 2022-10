Segurança nos cemitérios públicos municipais será reforçada

Os principais cemitérios públicos da capital e dos distritos de Icoaraci e Mosqueiro, vão receber reforço de segurança da Prefeitura, por meio da Guarda Municipal de Belém (GMB) nos dias 1° e 2 de novembro, devido ao feriado de Finados. Cerca de 160 guardas municipais, 16 motos e 22 viaturas quatro rodas, vão atuar preventivamente nos cemitérios durante os dois dias, nos turnos manhã e tarde, para garantir a tranquilidade dos visitantes.

O cemitério de Santa Izabel, no Guamá, local com expectativa de receber o maior público, contará com a atuação de 70 agentes, sendo 35 por turno, três viaturas e quatro motocicletas, na terça-feira (1.º) e quarta-feira (2), a partir das 6h30 até o fechamento dos portões, às 17h.

No bairro da Marambaia, em cada dia 32 guardas municipais vão garantir a segurança no cemitério São Jorge. Já no cemitério do Tapanã, outro local de grande movimento, a GMB vai contar com o quantitativo de 16 guardas municipais e 3 viaturas, de 6h30 às 12h, e mais 15 agentes e três viaturas, das 12h às 17h.

O cemitério da Soledade, na Batista Campos, que em breve será restaurado por meio de acordo de cooperação técnica assinado entre governo estadual e Prefeitura de Belém, vai contar com rondas durante os dois dias. No cemitério São José, no Bengui, também haverá rondas da Guarda Municipal. O cemitério está desativado, mas é aberto a visitações.

As necrópoles de Icoaraci e Mosqueiro também recebem reforço dos guardas municipais das inspetorias dos distritos, com 12 agentes, respectivamente, em cada dia. “A missão da Prefeitura de Belém, através da GMB é realizar, na véspera e no dia de Finados, uma ação de patrulhamento preventivo, com a atenção dos guardas municipais para atender, servir e garantir a tranquilidade da população, evitando delitos, furtos, roubos ou depredação do patrimônio público” explicou o inspetor-geral da Guarda Municipal de Belém, Joel Monteiro, acrescentando que a ação vai ser realizada de forma integrada com as secretarias municipais e estaduais.

Além da segurança interna, rondas periódicas serão realizadas no entorno e adjacências dos cemitérios. A população pode contribuir com o serviço de segurança do município denunciando ocorrências pelo telefone 153. A operação vai mobilizar um total de 339 guardas municipais do grupamento operacional das inspetorias de base e dos grupamentos de Ações Táticas (GAT), Ações Táticas com Cães (Atac), Ronda da Capital (Rondac) e Ronda Ostensiva Municipal (Romu).





Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: GMB