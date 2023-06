Segurança Pública apreende mais de 27 quilos de drogas em embarcação no Marajó

Uma ação integrada pela Segup, Polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros Militar apreendeu 23 tabletes de entorpecentes, pensando cerca de 27,450kg na noite da última quinta-feira (8), em uma embarcação que saiu da cidade de Santana, no estado do Amapá, e seguia por um trecho do Rio Tajapuru, próximo ao Distrito de Antônio Lemos, no arquipélago do Marajó, com destino a Belém.

A ação foi desencadeada durante a abordagem e fiscalização na embarcação “Ana Marquez” por volta de 20h de quinta-feira. Durante a inspeção e revista das malas e cargas, com o auxílio do cão farejador do Batalhão de Ação com Cães (Bac), foram encontrados e aprendidos os 23 tabletes de entorpecentes, sendo 20 de maconha e 3 de óxi.

Em seguida, durante análise das imagens das câmeras de segurança instaladas na embarcação, foi possível identificar o homem responsável pela mala que abrigava todo o entorpecente, que foi conduzido, junto com material ilícito, até a Base Fluvial, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

O secretário de Segurança Pública do Estado do Pará reforça que as fiscalizações contínuas e integradas realizadas pelas equipes que atuam na Base Fluvial Integrada de Antônio Lemos têm sido fundamentais para o enfrentamento ao tráfico de drogas nos rios do estado.

“Nós conseguimos efetuar mais uma apreensão de drogas exitosa por meio dos agentes que atuam na Base em Antônio Lemos, sendo essa a sétima esse ano, somente de março a junho, ou seja, em quatro meses, as equipes de segurança já apreenderam cerca de 64kg de drogas, o que mostra o resultado das nossas ações ostensivas intensificadas nas regiões de rios e principalmente naquela área estratégica onde a base está localizada”, ressaltou o titular da Segup.

As drogas apreendidas, assim como o homem identificado, foram apresentados na Base Fluvial Integrada para procedimentos cabíveis e, posteriormente, ele será encaminhado ao sistema penitenciário na sede do município de Breves.

“As apreensões de drogas em grandes quantidades, que vêm ocorrendo de forma constante, só corroboram a importância da presença do Estado, através da base fluvial, levando o sistema de segurança pública ao cidadão, com órgãos de prevenção e repressão e com agentes cada vez mais experientes e capacitados, a um ponto tão estratégico para a segurança pública no meio fluvial, onde o crime, como o tráfico de drogas, usa as vias navegáveis para o transporte dos seus ilícitos”, enfatizou o delegado Arthur Braga, titular do Grupamento Fluvial de Segurança Pública.

Base Fluvial integrada – Às vésperas de completar um ano após ser implantada na margem direita do Rio Tajapuru no distrito de Antônio Lemos, em Breves, na regiao do Marajó Ocidental, as ações têm alçando êxito no combate a vários crimes, especialmente nos de tráfico de drogas. Somente neste ano de 2023, já foram realizadas sete apreensões de entorpecentes, por meio das ações desenvolvidas pelas equipes que atuam na Base, contribuindo assim para a desarticulação de grupos criminosos que realizam esse transporte na malha fluvial.

Com a Base Integrada Fluvial está sendo possível reduzir a criminalidade na região e adjacências, o que vem impactando na redução de crimes de roubo a embarcações, bem como à residências de ribeirinhos.

Além de fortalecer a segurança na rota fluvial do estado, em especial da região, a Base funciona, também, no apoio à população local que conta com a presença da segurança pública na região, diariamente, atuando no combate à criminalidade, e ainda, na prestação de serviços públicos, como por exemplo, na emissão da Carteira de Identidade (RG) e na orientação à população, a exemplo da primeira Ação de Prevenção e Cidadania realizada no mês de maio resultando em mais de 13 mil atendimentos a população.

