Segurança Pública devolve ambulancha roubada em Portel de volta à população

Em menos de 15 dias do assalto ocorrido em Portel, na região do Marajó, onde a ambulancha ‘Maria Preta’ do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) foi roubada, a força-tarefa constituída por agentes de segurança pública do Estado recuperou, no último dia 10, o motor da embarcação que estava submerso em um furo, localizando, um dia depois onde estava afundada a embarcação e hoje conseguiram trazer ela até a superfície. A ambulancha estava a cerca de 7 a 9 metros de profundidade, no rio Jambutinema, no braço do rio Pacajá, em frente ao igarapé Cancuera.

Quatro mergulhadores do Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF), vinculado ao Corpo de Bombeiros Militar foram levados até o município na última terça-feira, 11, por meio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) para fazerem a busca e salvatagem do motor e da ambulancha.

Após identificarem o local exato onde estava a embarcação, um planejamento foi realizado com todos que compõem a força-tarefa a fim de trazer com mais exatidão e o mais breve possível a ambulancha de volta a superfície.

O secretário de segurança pública do Pará, Ualame Machado, ressalta que logo após o ocorrido, as respostas começaram a ser dadas à população. “Desde quando tomamos conhecimento do fato, de imediato reunimos esforços para solucionar, com a maior brevidade possível o ocorrido. Identificamos os suspeitos e, até mesmo prendemos uma pessoa que confessou ter participado em um segundo assalto a embarcação, devolvendo aos passageiros os objetos pessoais que haviam sido roubados, e não paramos por aí”, lembrou.

A força-tarefa, juntamente com a soma dos esforços de cada um, trouxe resultados positivos aos cidadãos marajoaras. “Os trabalhos continuaram de forma satisfatória, com a união entre os órgãos da segurança pública, PM, PC, CBM, Grupamento Fluvial e Aéreo, utilizando todos os meios necessários, seja aéreo, fluvial ou por terra para que pudéssemos trazer de volta a ambulancha, que é um serviço tão necessário a todos que moram na região. Primeiro localizamos o motor, que custa em média 70 a 80 mil reais e hoje tiramos do fundo a lancha que logo deverá estar disponível novamente à população”, explicou o secretário de segurança pública do Pará, Ualame Machado.

Durante este período, a população não ficou desassistida. Um senhor que precisou de locomoção para buscar atendimento médico após tomar um tiro de espingarda acidentalmente enquanto caçava, no último domingo, foi conduzido pela embarcação da segurança pública.

O trabalho policial continua em busca dos criminosos. Informações sobre os suspeitos de terem participado da ação criminosa podem ser repassadas ao Disque Denúncia pelo número 181 ou pelo whatsapp (91) 98115-9181. O sigilo e o anonimato são garantidos nos dois contatos.

Por Aline Saavedra (SEGUP)

fonte: Agência Pará