Segurança Pública do Pará amplia frota com a chegada de mais uma aeronave

O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), amplia sua frota. Chegou a Belém, na tarde desta sexta-feira (05), a nova aeronave que vai contribuir para o combate à criminalidade e oferecer apoio logístico a várias atividades, como o transporte de vacinas contra a Covid-19. Trata-se do avião Pilatus PC 1.245, prefixo PR-AGM, que agora compõe a frota do Graesp, e já está disponível para as próximas missões.

Com maior capacidade e mais avanços tecnológicos, o que garante mais segurança, a nova aeronave é o que o Graesp dispõe de melhor para atuar em todas as regiões do Estado. A aeronave chegou à capital paraense após 5h30 de voo, com saída da capital de São Paulo (SP) e breve pouso em Goiânia (GO). Ao chegar, a aeronave recebeu banho de jato d’água do caminhão do Corpo de Bombeiros Militar, que representa o batismo do Guardião 12.

A aquisição representa o empenho da atual gestão em empregar o que há de melhor na área da Segurança Pública do Estado, destaca o titular da Segup, Ualame Machado. “Estamos ampliando o leque de aeronaves do Graesp, já que tivemos duas aeronaves ainda em 2020. Com essa, que será nossa melhor aeronave, iremos ganhar em termos de velocidade, de capacidade e conforto aos passageiros. Poderemos não só ampliar o leque de possibilidades, mas também estar presente por todo o Pará”, afirma o secretário.

Integração – Em suas missões, o Guardião 12 deve acionar as bases que o Graesp dispõe no interior, como em Santarém (no Oeste), Marabá (no Sudeste) e Altamira (no Xingu), permitindo maior integração, reforça Ualame Machado. “O Pará é um estado gigantesco, e a gente precisa ter aeronaves adequadas e em números suficientes pra atender nossas demandas. A aeronave irá dar maior mobilidade, mais rapidez e também poderá apoiar as ações de segurança pública, ações aeromédicas, tudo aquilo que o Graesp já faz, mas agora de forma ampliada”, acrescenta.

O avião representa custo zero para o governo do Estado, devido a uma cessão de uso da Justiça Federal. Outros estados da Federação, como São Paulo, Paraná, Goiás e Rio de Janeiro disputavam a utilização da aeronave, mas o Pará, por conta da sua ampla atuação no combate a incêndios, em operações de combate à criminalidade, transporte de efetivo e, principalmente, no apoio logístico na pandemia de Covid-19, teve a preferência da Justiça Federal.

Agilidade – A aeronave, um monomotor, possui turbo hélice e cabine pressurizada, sendo preparada especificamente para a região amazônica. É um dos poucos modelos deste tipo que atinge 28 mil pés, realizando, assim, grandes distâncias em menor tempo.

Com boa autonomia, é possível abastecer em Belém ou em municípios aonde o Graesp dispõe de base e, assim, atingir regiões mais distantes. Tem capacidade para dois tripulantes e até oito passageiros. É uma aeronave com valor de mercado aproximado de R$ 16 milhões.

Com tecnologia suíça avançada, possui radar metrológico e stormscope (detector de raios), que garante maior segurança ao voo. “É tudo o que há de melhor, e que nos transmite mais segurança para o voo. Deve colaborar muito com a nossa logística. Que a gente consiga alcançar mais municípios ao mesmo tempo”, destaca o diretor do Grupamento Aéreo, coronel Armando Gonçalves.

Estrutura do Graesp – Em todo o Pará, o Graesp abastece as cinco principais regionais de Segurança Pública, localizadas em Belém, Altamira, Santarém, Marabá e Redenção. Destas, Belém e Santarém dispõem de uma base operacional estruturada.

O Graesp é formado por 101 servidores das polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros Militar. Os agentes atuam, principalmente, nas funções de piloto, mecânico de aeronave e gestor administrativo. O Grupamento tem ainda 12 aeronaves, sendo seis helicópteros e seis aviões, todos em perfeitas condições de atender várias demandas da população.

Fonte Agencia Para