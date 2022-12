Segurança Pública é reforçada com entrega de coletes, rádios e novo Niop em Altamira

Seguindo a política de reforçar e dinamizar o trabalho das forças de segurança pelo interior do Pará, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), realizou a entrega de coletes balísticos, rádios, celulares e novo espaço do Núcleo Integrado de Operações (Niop) para a cidade de Altamira nesta segunda-feira (19).

Os rádios e os celulares somam na entrega da nova sede do Niop, que funcionava no 16º Batalhão de Polícia Militar e, agora, passa a funcionar no prédio da Segmuc. Altamira conta com 16 câmeras de videomonitoramento e com a nova instalação os servidores têm melhores condições para o atendimento e despacho das chamadas de urgência e emergência na região que, desde novembro deste ano, passou a contar com serviço especializado de atendimento das ligações para 190 e 193.

O secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, enfatiza o cuidado da gestão em fortalecer o trabalho integrado entre as esferas estadual e municipal no que tange a segurança pública. “Estamos hoje fazendo uma série de entregas que vão, com toda certeza, ampliar o atendimento das forças aqui em Altamira e ajudar a dinamizar as ações. Temos a nova instalação do Niop, novos rádios, celulares e coletes, tudo que deve somar no combate à criminalidade”, disse.

PEOSP

A entrega dos coletes faz parte de um dos eixos da Política Estadual de Apoio aos Órgãos Municipais de Segurança Pública (Peosp). O objetivo é aproximar e fortalecer cada vez mais as instituições municipais com investimentos, como a cessão de coletes balísticos, e investir em capacitação, para que possam atuar de forma assertiva e qualificada em todo o território paraense.

“Altamira é o 12º município a receber coletes que fazem parte da Peosp. É uma preocupação da atual gestão a valorização dos agentes, para que estes estejam protegidos para atuar nas suas funções. É um investimento que beneficia toda a população”, destacou Ualame.

Pelo Peosp, o repasse de coletes deve contemplar todos os 63 municípios paraenses que já municipalizaram a gestão do trânsito. Essa municipalização, realizada em parceria com o Conselho Estadual de Trânsito, facilita a aquisição de material, como os coletes, via Segup, que tramita com agilidade os novos equipamentos.

Até o momento, 11 municípios já haviam sido contemplados com o item de segurança, o que totalizavam 208 coletes entregues. A previsão é entregar mais de mil equipamentos para esses municípios.

Texto: André Macedo

Fonte: Agência Brasil/Foto: Divulgação