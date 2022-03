Segurança Pública fiscaliza mais de 500 estabelecimentos no final de semana do Carnaval

Com os blocos de rua proibidos em razão das restrições estabelecidas pelo Decreto 2.044, que determina a Política de Vacinação no Estado, as Forças de Segurança, de forma integrada, estão atuando nas fiscalizações dos estabelecimentos comerciais e nas ações de policiamento ostensivo para garantir um feriado tranquilo em mais de 50 localidades no Pará.

Por meio da “Operação Carnaval 2022”, coordenada pela Secretaria de Segurança Publica e Defesa Social do Pará (Segup), no último final de semana, de sexta-feira (25), até o último domingo (27), já foram fiscalizados mais de 500 estabelecimentos comerciais, destes 52 foram intimados e 5 fechados pela Polícia Civil.

As atividades estão voltadas à verificação do comprovante do passaporte vacinal, por parte dos proprietários dos estabelecimentos, e a regularidade para o funcionamento, alem das ações ostensivas como explica o secretário adjunto de Operações, coronel Alexandre Mascarenhas.

“Estamos fiscalizando de forma regular os estabelecimentos comerciais, tais como bares, restaurantes e casas de shows a fim de verificar se estes estão exigindo o comprovante do passaporte vacinal, assim como se estes estão atuando dentro das normas estabelecidas, tanto mediante o decreto governamental, quanto às normas administrativas e de segurança” pontuou o secretário.

Balanço parcial

As equipes de segurança estão atuando diuturnamente para garantir maior segurança durante o feriado prolongado. A Polícia Militar realizou mais de 2 mil abordagens, e recapturou 6 foragidos da Justiça. A Polícia Civil registrou 283 ocorrências e realizou 28 prisões. O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) autuou mais de 400 veículos, destes 51 condutores vão responder pelo crime de alcoolemia (por dirigirem sob efeito de álcool). O Corpo de Bombeiro Militar realizou 1.276 orientações aos banhistas e localizou 2 crianças perdidas dos seus familiares.

As ações continuam sendo realizadas de forma integrada com a participação das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito (Detran), Polícia Científica do Pará, Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap), Grupamentos Fluvial (GFlu) e Aéreo (Graesp) de Segurança Pública e Centro Integrado de Operações (Ciop), Guardas Municipais, órgão de fiscalização de trânsito municipais, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos (Arcon).

Por Walena Lopes (SEGUP)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação