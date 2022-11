Segurança Pública garante desobstrução total de vias e rodovias estaduais

As ações integradas dos órgãos de Segurança Pública garantiram a liberação total das rodovias estaduais que interligam municípios do interior do Pará, assim como da avenida Almirante Barroso, em Belém. Segundo o monitoramento do gabinete de crise, coordenado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), atualizado, na manhã desta quinta-feira (3), todas as rodovias estaduais já foram desobstruídas pela Polícia Militar.

Agentes da Polícia Militar, Departamento de Trânsito do Estado e Superintendência executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) também continuam com ações ostensivas nas principais vias da capital, assegurando o direito de ir e vir da população. Além de equipes especializadas da Policia Militar, que seguem dando apoio à Polícia Rodoviária Federal, em cumprimento à decisão judicial expedida pelo Superior Tribunal Federal (STF), pois que os pontos de interdição no Estado, que ainda se mantém com bloqueio, são em rodovias federais.

Ocorrências

Desde a última terça-feira (1) até a madrugada desta quinta-feira (3), foram registradas pela Semob 111 autuações de veículos sendo utilizados para bloquear o fluxo de vias urbanas.

Monitoramento

O monitoramento da capital e interior continua sendo realizado, tanto pelas equipes que estão em campo, quanto por vídeomonitoramento das câmeras do Ciop, para que diante de qualquer intercorrência ou obstrução indevida, a negociação e liberação seja imediata, destacou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

“Seguimos monitorando as vias e reavaliando as ações das equipes que estão em campo para garantir o cumprimento das decisões judiciais. Estamos com representantes das forças acompanhando, em tempo real, toda a movimentação e prontos para atuar diante de qualquer necessidade. Ressaltamos que estamos trabalhando com negociações pacíficas, para que nenhum dano possa ocorrer a ninguém, entretanto sempre garantindo o direito de ir e vir de todos”, pontuou Ualame Machado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro