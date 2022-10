Segurança Pública garante tranquilidade no segundo turno das eleições

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), integrada com as forças de segurança estaduais, municipais e federais, garantiu a tranquilidade em todo o Estado com o esquema de segurança planejado para o 2º turno da eleição presidencial, ocorrido neste domingo (30). Toda a ação executada pelos órgãos foi monitorada pelos Centros Integrados de Comando e Controle Estadual e Regionais, instalados em Belém e em 13 municípios do interior, de onde todas as ocorrências foram gerenciadas pelos pontos focais, com articulação da Segup.

Assim como no primeiro turno, os centros instalados nos municípios do interior foram ativados para monitoramento das ações e transmitiram informações ao comando estadual, por meio do sistema de monitoramento alimentado com os dados de cada região, o Centro Integrado do Estado repassa as informações ao CICC nacional pelo sistema Córtex.

O secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, destacou as atividades executadas durante esta fase do pleito eleitoral. “Nós estamos atuando na ‘Operação Eleições’ com 14 centros Integrados de Comando e Controle por todo o Estado do Pará. Aqui, em Belém, centralizamos as ações nesta operação que reuniu mais de 8 mil agentes estaduais que atuaram de forma integrada com órgãos federais e municipais. Tudo foi pensando para que o pleito ocorresse dentro do esperado e que o cidadão exercesse o seu direito de voto com segurança. Nós acompanhamos, do início ao fim da votação, todas as ocorrências que, em relação ao primeiro turno, foi de muita tranquilidade tanto nas ruas quanto dentro das seções e agora acompanhamos as apurações, bem como teremos ações de segurança em torno dos pontos onde os eleitores se concetrarem para comemorar a vitória do seu candidato”, pontuou o titular.

Ocorrências – Desde o início do pleito eleitoral até às 19h foram registrados 29 procedimentos policiais pela Polícia Civil, os quais foram configurados como crimes eleitorais. Dentre eles estão: propaganda eleitoral irregular, boca de urna e quebra de sigilo do voto, que foram computados em municípios como Eldorado do Carajás, Tucuruí, Novo Repartimento, Tailândia e Porto de Moz, Parauapebas, Capanema, Placas e Terra Alta. Não houve prisões por crimes eleitorais registradas dentro da operação. O Departamento de Trânsito do Estado, atuou nas vias, garantindo a fluidez do trânsito e não registrou nenhum crime ou acidente nas vias.

Lei Seca – Conforme a portaria publicada pela Polícia Civil estabelecendo as fiscalizações da Lei Seca em todo o estado, durante as eleições de 2022, que proíbe, em todo o território estadual, a venda e o fornecimento, ainda que gratuito, de bebidas alcoólicas por bares, restaurantes, lanchonetes, trailers, quiosques, boates e outros estabelecimentos comerciais e similares, bem como por vendedores ambulantes, no período compreendido entre 00h e 18h, foram fiscalizados 855 estabelecimentos, sem aplicação administrativa, em todo o território paraense.

Videomonitoramento – Por meio das câmeras do Centro Integrado de Operações (Ciop), o videomonitoramento foi realizado no CICC, em tempo real dos principais corredores de veículos e pessoas, além dos principais locais de votação na RMB e interior, utilizando quase mil câmeras em todo o estado.

Este esquema planejado durante várias reuniões garantiu ações assertivas e de tranquilidade para a população, avaliou o secretário adjunto Operacional, coronel PM Alexandre Mascarenhas.

“As ações positivas são fruto do esquema de segurança que foi fortalecido. Identificamos no primeiro turno quais locais tiveram maior aglomeração de pessoas e conflito de interesses e reforçamos ações nesses locais, surtindo assim, um efeito e um período de votação dentro da normalidade, onde tudo transcorreu tranquilo e de forma segura para toda a população paraense”, pontuou Mascarenhas.

Efetivo – Para esta etapa foram empregados mais de 8 mil agentes de segurança pública que reforçam o policiamento nas principais vias das cidades, em torno dos locais de votação, no atendimento nas Delegacias, além do monitoramento nos Centros Integrados. Cerca de 1.878 agentes atuaram na RMB, enquanto 6.654 reforçaram nas demais cidades do Pará.

Texto de André Macedo (Ascom / Segup)

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves