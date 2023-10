Segurança Pública investe em grupo de animais de raça, como equinos e cães

O reforço de animais em ações de segurança pública é uma das estratégias do governo do Estado para garantir maior efetividade no policiamento ostensivo e preventivo paraense. Os cães do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC), além da cavalaria do Regimento de Polícia Montada (RPMont), da Polícia Militar do Pará (PMPA), fortalecem a atuação das operações de segurança do Estado. Nesta quarta-feira (4), é celebrado o Dia Mundial dos Animais, e as forças estaduais destacam o trabalho com a participação de planteis de raça.

“As forças de segurança pública do Estado contam com a importante ajuda dos animais no policiamento, na prevenção e na garantia da ordem pública. Os cães são aliados tanto na localização de drogas, como na localização de pessoas. Já a Polícia Montada é fundamental nos grandes eventos, nas praças esportivas, no controle de distúrbios civis. Os investimentos em animais são para que a gente possa, cada vez mais, garantir controle e segurança para a população”, ressalta Ualame Machado, titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O Batalhão de Ações com Cães do Pará é a única unidade das regiões Norte e Nordeste que atua na varredura de explosivos. O uso do trabalho do cão policial também é empregado na detecção de narcóticos, armamentos, na guarda e proteção, na busca por odor específico, além da atuação na mobilização social (terapia assistida por cães).

“Os nossos cães são a razão de existir o Batalhão. Os investimentos estaduais nos animais foram consolidados com a construção da nossa maternidade canina própria. Hoje, podemos fazer a reprodução dos cães aqui mesmo, o que representa um ganho, principalmente, na questão da economia aos cofres públicos. Temos 28 cães no BAC, incluindo oito filhotes, e uma equipe veterinária responsável por cuidar diariamente da saúde dos animais”, explica o tenente coronel Allan Sullivan, comandante do BAC.

BOMBEIROS – Por conta das características de obediência e excelência no olfato das raças Pastor de Malinois e Rastreador-brasileiro, os cães em treinamento do CBMPA serão empregados no apoio à busca de pessoas (perdidas e/ou desaparecidas), vivas ou de cadáveres (sob o terreno ou soterradas), especialmente, em áreas de mata e de difícil acesso.

A sargento Inêz Teixeira, veterinária do Canil do CBMPA, explica que o treinamento dos animais ocorre, diariamente, desde a fase de filhotes, para aproveitar a chamada ‘janela de oportunidades’ para ensinar e estimular a busca por pessoas de forma lúdica, com brincadeiras, fortalecendo o vínculo que existe entre o cão e o seu condutor.

“Em todas as atividades, procuramos primar sempre pelo bem estar de todos os animais, que são acompanhados frequentemente por um veterinário. As atividades que são desenvolvidas durante os treinamentos têm como regra, acima de tudo, respeitar o momento e o tempo do cão, estimular as brincadeiras de maneira respeitosa e não levar nenhum deles a condições fatigantes e estressantes, afinal eles têm que ter vontade de sempre voltar à brincadeira; do contrário, o trabalho se perde”, explica a sargento.

Os cães da PMPA e CBMPA participam de treinamentos com estimulação neonatal, neural, olfativa, entre outros que ajudam a potencializar o poder de cognição e reforçar o foco no trabalho de combate à criminalidade e suporte a buscas no Pará.

CAVALARIA – Modalidade de policiamento estratégico, especialmente em patrulhamento em áreas de difícil acesso, monitoramento de eventos e manifestações, como em campos de futebol e controle de distúrbios civis, a atuação da cavalaria do RPMont tem um papel decisivo para manter a ordem pública.

“A utilização do trabalho dos cavalos é fundamental para melhorar a eficiência e a eficácia do policiamento. Os treinamentos são realizados por equipes especializadas, por meio de diferentes estímulos, de forma a prepará-los para lidar com as demandas do serviço. A relação entre os policiais e seus cavalos é fundamental para o sucesso das operações. Os policiais dedicam tempo para estabelecer um vínculo afetivo e de confiança com os animais, promovendo cuidados diários, como alimentação, higiene, exercícios e descanso adequados. Essa proximidade fortalece o elo entre o policial e seu companheiro equino, permitindo uma maior sintonia nas ações desenvolvidas”, explica a tenente coronel Maiquel Rodrigues, comandante do RPMont.

EQUOTERAPIA – Outra atuação dos cavalos da Polícia Militar é no Centro Interdisciplinar de Equoterapia (CIEC), em Belém, com foco no auxílio da recuperação de pacientes com problemas neurológicos e com lesão motora de adultos e crianças. Os pacientes praticam uma terapia diferente, que inclui cavalos em todas as atividades, e participam de projetos socioculturais que promovem a inclusão social de pessoas com deficiência. O trabalho é realizado por uma equipe multidisciplinar, composta por fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, terapeuta ocupacional, pedagogo, fonoaudiólogo, auxiliar guia e o equitador.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreirao/Ag Pará