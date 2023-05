Segurança Pública realiza ação integrada de combate à exploração sexual infantojuvenil

Neste final de semana, os órgãos do Sistema de Segurança Pública Estadual participam da operação “Caminhos Seguros”, coordenada pelo Governo Federal, realizada em todo o Estado. Com alvo em postos de combustíveis, bares, casas de show e estabelecimentos comerciais, a ação integrada em alusão ao ‘Maio Laranja’, que busca combater a exploração sexual de crianças e adolescentes.

Ao todo, foram mapeados 286 pontos de vulnerabilidade em rodovias federais, estaduais e centros urbanos situados no Pará, os quais devem ser fiscalizados de forma ostensiva, repressiva e preventiva. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) é a líder situacional da operação, que conta ainda com apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito, Polícia Científica, guardas municipais, conselhos tutelares e juizados.

De acordo com o secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) em exercício, Luciano de Oliveira, os órgãos do sistema de segurança farão a repressão, atuando de forma integrada.

“A partir dos dados que o Ministério da Justiça, houve a necessidade dessa operação em âmbito nacional e no Pará ela acontece em todas as regiões de integração com o apoio dos órgãos do sistema de segurança pública. Para isso, será desencadeada uma ação de repressão, prevenção e de educação nos pontos já levantados com o intuito de resguardar as nossas crianças e adolescentes e combater a prática de exploração sexual”, disse o secretário.

Na Região Metropolitana de Belém, na área da 1ª e 2ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp) foram organizadas três frentes para a fiscalização. As equipes concentraram na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), Mercado de São Brás e na sede do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, na BR-316. A partir destes pontos, as equipes saíram em comboios para atuar nos pontos de vulnerabilidade.

No interior do Estado, nas 13 RISPS, a operação ocorreu com a coordenação dos Comitês Integrados de Segurança Pública e Defesa Social (CISPEDS). Cada Cispeds também ficou responsável pelo levantamento preliminar dos locais de atuação nos municípios.

Conscientização

A Segup, por meio da Diretoria de Políticas de Segurança Pública e Prevenção Social (DPS), integrou também as fiscalizações, com a distribuição de material gráfico destacando o combate à exploração sexual. No material entregue consta os principais canais de denúncia como o a central 190 e o Disque-Denúncia 181 e formas de identificar este tipo de violência.

Segundo o subtenente BM Henrique Delgado, da DPS/Segup, é sempre importante vincular a repressão com a prevenção. “Estamos integrando a operação com a distribuição desse material informativo para que, durante as abordagens, a população saiba como identificar a exploração e também ter meios para denunciar”, destacou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará