Segurança Pública reforça ações integradas neste feriado prolongado

Com um reforço de 800 agentes em 27 localidades, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) deu início às ações da “Operação República” com uma grande estratégia de segurança para o feriado prolongado. A ação conjunta com órgãos do sistema deve se estender até a próxima terça-feira (16).

Neste sábado (12), as equipes deram continuidade nas ações que iniciaram ontem (11) com o deslocamento da tropa para os destinos de maior atração de banhistas e turistas. Em Salinópolis, nordeste paraense, a Segup instalou o Centro Integrado de Comando e Controle na praia do Atalaia, para centralizar o atendimento e monitoramento das ações.

A Segup, por meio da Secretaria Adjunta de Gestão Operacional, está coordenando as atividades já planejadas, a fim de garantir a integridade e bem-estar da população, destaca o secretário adjunto operacional, Coronel Alexandre Mascarenhas.

“As ações que foram planejadas pelo sistema de segurança pública em conjunto com os órgãos são no intuito de garantir a segurança e de acompanhar o deslocamento dessas pessoas que vão para o interior e depois o retorno delas pra capital do Estado. Vamos ter ação de Lei Seca, reforço do policiamento ostensivo, além de fiscalização de combate a linha chilena que tem causado alguns acidentes anos últimos anos”, assegurou.

Tráfego – Um dos pontos de maior atenção das equipes é a fiscalização do trânsito realizada pelo Departamento de Trânsito do Estado na saída e entrada de Belém, e ao longo das rodovias federais e estaduais que se conectam à capital, com apoio das agências municipais de trânsito.

Até o momento, não houve nenhum registro de acidentes no deslocamento nas primeiras horas desta manhã.

Ainda nas rodovias e em vias públicas municipais, equipes do Detran e da Polícia Civil executarão a fiscalização da “Lei Seca”, cujo objetivo é de coibir a incidência de condutores de veículos sob o efeito de álcool.

Videomonitoramento – Com regime de 24h, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) é equipado com telas para projeção das imagens das câmeras de videomonitoramento e do mapa tático, além de equipamentos de rádio-comunicação para agilizar o atendimento às ocorrências nas ruas e na faixa de areia.

Monitoramento – A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) acompanhou a movimentação de monitorados, sempre atento à ocorrências como rompimento de tornozeleira, violação da área de inclusão e dispositivos desligados. Dentre as sanções estavam a orientação in loco até a condução até a base do CICC para medidas disciplinares.

“Operação República” – Integram a ação integrada as polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), Polícia Científica, Centro Integrado de Operações (Ciop), Disque-Denúncia, Guarda Municipal de Belém (GBel), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de Marituba, com apoio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu).

Texto: André Macedo / Ascom Segup

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/Segup