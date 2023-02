Segurança que agrediu mulher por furto de carne é demitido

O supermercado Fonte Nova, onde um segurança foi flagrado agredindo uma mulher acusada de ter furtado dois pacotes de carne seca, anunciou que demitiu o colaborador que teria praticado o ato. O caso aconteceu na última quinta-feira (9) na unidade do estabelecimento em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Uma gravação feita por um cliente do local registrou a abordagem feita pelo segurança. No vídeo, a mulher aparece sendo xingada por dois funcionários. Na sequência, um dos seguranças dá uma “rasteira” na acusada de furtar os pacotes de carne e a derruba de cabeça no chão.

Mulher é agredida em supermercado por seguranças por supostamente furtar carne; veja vídeohttps://t.co/68z6LfVT2s pic.twitter.com/HppJaxi9XK — Diário do Nordeste (@diarioonline) February 11, 2023

Após a repercussão do caso, o supermercado emitiu um comunicado no qual afirmou que repudiava a abordagem e anunciou o desligamento imediato do funcionário. A empresa ainda informou que o caso está sendo apurado através de auditoria interna.

– O Fonte Nova Supermercados, em nome de sua diretoria e de todos os seus colaboradores, lamenta o incidente ocorrido na unidade do Bairro Bom Clima e reafirma seu compromisso de repudiar e não compactuar com qualquer tipo de comportamento agressivo ou violento, seja ele verbal ou físico, em qualquer situação ou local – diz a nota.

De acordo com o coordenador administrativo do supermercado, Carlos Carvalho, a mulher “pratica furtos recorrentes” no local e, na noite de quinta, havia furtado dois pacotes de carne seca da loja. No entanto, o coordenador disse que “nada justifica a agressão”.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Redes Sociais