Segurança

Todo o Sistema de Segurança Pública do Estado estará mobilizado para garantir a segurança durante a realização do pleito. Inclusive, uma aeronave estará sobrevoando a cidade e zona rural de Viseu no afã de que todo o processo transcorra de forma normal e tranquila. O pleito começa às 8h e se estende até 17h, iniciando imediatamente a apuração.