Seguro/Alerta I

Quem pretende fazer seguro de vida deve ficar muito atento com o serviço contratado, com o que é explicado pelo corretor e, principalmente, em ler com calma a documentação apresentada antes de assinar. O contratante, se não tomar cuidado, poderá estar comprando gatoo por lebre, o que é um perigo. E, detalhe, os contratos também levam em consideração a questão da idade do contratante. Lógico!