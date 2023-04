Sehab realiza vistoria no Residencial Beira Rio, em Ananindeua

Com o objetivo de realizar um levantamento técnico e identificar apartamentos que estão ociosos, alugados ou vendidos de usuários que foram contemplados pelo programa Minha Casa, minha Vida, na última quarta-feira, 12, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB, realizou uma vistoria técnica no Residencial Beira Rio, localizado no bairro do Maguari. Ao todo, o residencial possui 496 unidades e a secretaria visitou cada um deles, para identificar se há esses tipos de problemáticas.

Para o diretor de habitação, Alciney Veras, trabalhar a transparência com a população é essencial. “Trouxemos toda uma equipe composta por assistentes sociais e técnicos para viabilizar os direitos das pessoas que realmente necessitam de moradia”, disse ele.

O Residencial Beira Rio, é composto por 31 blocos de apartamentos com quatro andares. Cada unidade tem 45,89 m² de área, distribuídos em sala, cozinha, banheiro, área de serviços e dois quartos. O complexo conta com quadra poliesportiva e parque infantil, além de infraestrutura com redes de água, esgoto, energia elétrica, pavimentação e urbanização.

Nesse primeiro ato, a Prefeitura de Ananindeua ainda não esclareceu se unidades irregularmente vendidas ou alugadas serão tomadas.

