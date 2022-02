Seis agressores são presos por violência doméstica em Marabá

Dados dos boletins policial do último final de semana, mostram o quanto o índice de violência doméstica com lesão corporal está preocupante em Marabá. Entre os dias 11 e 13, seis agressores foram presos em bairros distintos da cidade.

Em um dos casos registrados, um homem identificado como Alan Santos da Cruz, cortou a mão da esposa com uma faca porque a mulher recusou-se a entregar o filho a ele, no momento de uma discussão. O caso aconteceu no bairro São Félix. A polícia foi acionada e prendeu o homem em flagrante.

Também houve registro de agressões com lesão corporal nos bairros, Laranjeiras, Nossa Senhora Aparecida, Nova Marabá, Liberdade, bairro Da Paz e Amapá. Em todos os casos, a Policia Militar foi acionada para atender as ocorrências. Todos os agressores foram presos e apresentados à 21º Seccional de Marabá. Todos eles serão submetidos à medidas cabíveis.

Fonte: Portal Debate