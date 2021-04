Seis obras inéditas de produção científica lançadas pela Ioepa e Uepa, em live nesta quarta

A Imprensa Oficial do Estado (Ioepa), em parceria com o Centro de Ciências Sociais e Educação, da Universidade do Estado do Pará CCSE/Uepa, lançarão hoje, 28, seis obras inéditas da linha de produção científica da editora Dalcídio Jurandir. O evento ocorrerá às 19h, na página do Facebook do CCSE, com retransmissão no Facebook da Ioepa.

As obras são de autoria de grupos de pesquisa que fazem parte da interiorização. A seleção se deu por meio do primeiro edital que marca a parceria entre as duas instituições.

Na live de lançamento dos livros estarão representantes das obras, além do presidente da Ioepa, Jorge Panzera, coordenador da editora Dalcídio Jurandir, Moisés Alves; Renato da Costa Teixeira (Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação – Propesp/Uepa) e João Paulo Rocha (vice-coordenador do CCSE/Uepa)

As obras publicadas são: Indicações Geográficas do Queijo do Marajó; Gênero Corpos e Sexualidade; Amazônia História Cultura e Identidade; Amazônia Desenvolvimento Sustentabilidade Gestão e Secretariado; Meninos Vestem Azul e Meninas Vestem Rosa, Construção de Identidades e Juventude e Educação no Pará.

A CCSE/Uepa informa que após a live de lançamento, haverá uma programação durante o mês de maio que ajudará na compreensão individual e mais aprofundada do universo de cada obra.

Editora – Trata-se de mais série de obras que serão entregues pela Ioepa que cumpre a missão de incentivar a produção literária por meio da editora Dalcídio Jurandir, criada em 2019 através da Política Literária do Governo do Estado.

Com 33,6 mil cópias de 33 livros publicados até 2020, a previsão é que a editora feche o ano com a entrega de 64 títulos e 32 mil cópias com o selo da Ioepa, nas linhas de produção científica, comercial, de parcerias institucionais e de editais públicos.

Serviço: A live de lancamento de seis obras de produção cientifica em parceria com Ioepa e Uepa será hoje (28/04), às 19h, na página do Facebook do CCSE: https://bit.ly/3nhVhtU, com retransmissão na página do Facebook da Ioepa: http://bit.ly/3t0n830. ( Texto: Julie Rocha/Ascom-Ioepa com Wesley Lima/Ascom-Uepa)

Fonte: VER-O-FATO