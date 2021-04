Seis pessoas são presas durante operação da Polícia Civil em Salvaterra, no Marajó

A Polícia Civil do Pará, por meio da Superintendência do Marajó Oriental, deu cumprimento a 06 mandados de mandados de prisão preventiva, sendo contra quatro homens e duas mulheres, durante a Operação Greeting deflagrada na madrugada desta terça-feira (20), no município de Salvaterra, na Ilha do Marajó. A ação foi desencadeada visando dar cumprimento a mandados de prisão em aberto deferidos pelo poder judiciário de Salvaterra. Os investigados foram presos pelos mais diversos crimes como homicídio, tráfico de drogas, estupro, estupro de vulnerável, entre outros. A ação contou com a participação de 11 agentes de segurança pública. “Montamos uma força tarefa para dar cumprimentos às ordens judiciais que foram solicitadas pelo titular da Delegacia de Salvaterra. Com esse trabalho conseguimos tirar criminosos das ruas e levar mais segurança a população”, disse o delegado Rodrigo Amorim, titular das diligências. Os presos foram remanejados para a cidade de Soure, onde está localizada a sede da superintendência regional.

Por Ana Batista