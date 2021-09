Sejel inscreve para oficina de paisagismo, em Belém

Alunos aprenderão sobre cultivo, adubação e controle de pragas.

A Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer ( Sejel) está com inscrições abertas para oficina de plantas ornamentais e paisagismo, que ocorrerá entre os dias 20 e 24 de setembro. Os participantes terão direito a certificado profissionalizante ao final da oficina. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário digital ou de forma presencial na sede da Sejel, que fica no 2º andar da Aldeia Cabana, no horário das 10h às 16h.

O objetivo da oficina é promover capacitação para geração de renda. A ação é parte do projeto ‘Oportunize’, desenvolvido em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Segundo a Sejel, os alunos do curso aprenderão a identificar as plantas ornamentais, sua forma de cultivo, adubação e controle de pragas e doenças no jardim.

Serviço

Oficina de Plantas Ornamentais e Paisagismo

Data: 20 a 24/09

Hora: 09 às 17 horas

Local: Sejel – Aldeia Cabana. Av. Pedro Miranda.

Inscrições: por meio de formulário eletrônico ou presencialmente, na sede da Sejel ( 2°andar da Aldeia Cabana), das 10h às 16h.

Fonte G1