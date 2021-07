Sejel promove esporte e lazer para moradores e visitantes de Mosqueiro

O servidor público José Rodrigues veio passar as férias de julho com a família na Ilha de Mosqueiro. Praticante de corrida de rua, ele se entusiasmou com a ideia de ter uma agenda recheada de atividades físicas mesmo durante o lazer.

Na manhã desta terça-feira, 13, José acordou cedo para participar da caminhada entre o Murubira e Farol, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer ( Sejel). Depois, encarou ginástica funcional, também na praia do Farol, e ainda teve fôlego para relaxar na hidroginástica.

“Tive uma surpresa quando vi essas atividades e fiz questão de participar de todas. É uma boa oportunidade de exercitar corpo e mente. Fico feliz em ver que o poder público está proporcionando saúde e lazer à população de Mosqueiro”, comentou o servidor.

Outra entusiasta da hidroginástica na praia do Farol foi a aposentada Jane Costa, 63 anos. “Estou adorando ter uma atividade física com orientação e ainda ganhar a chance de fazer novas amizades”, destacou Jane.

Verão da Gente com saúde e lazer

A programação da Sejel faz parte da ação integrada Verão da Gente, da Prefeitura de Belém, e conta com o apoio da Agência Distrital de Mosqueiro. O primeiro dia de atividades foi encerrado com uma animada aula de ritmos, à tarde, também na praia do Farol.

Por conta da pandemia, as ações seguem todos os protocolos de segurança, além de respeitar o limite de 50 pessoas por cada atividade.

A programação irá continuar nesta quarta, 14, na quinta, 15, e nos dias 20, 21 e 22 de julho.

Confira a agenda:

07h- Caminhada, com saída em frente ao Hotel Murubira e chegada no Farol.

08:30h- Treinamento Funcional (Praia do Farol)

10h – Hidroginástica (Praia do Farol)

16h – Aula de ritmos (Praia do Farol)

07h – Ginástica Aeróbica (Praça Matriz)

As inscrições para as atividades são gratuitas e podem ser feitas nos locais programados (Praia do Farol e Praça Matriz). A Sejel mobiliza 20 pessoas na programação, incluindo oito profissionais de Educação Física da própria secretaria.

“Hoje foi nosso cartão de visita à população e a receptividade do público nos surpreendeu positivamente. Tenho certeza que nos próximos dias, a programação de verão irá atrair ainda mais pessoas. Todas em busca de lazer e diversão, mas com responsabilidade diante da pandemia”, pontuou o diretor-geral da Sejel, Thiago Costa.

Agência Belém / Texto: Syanne Neno