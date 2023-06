Seju promove ações de cidadania em escola de Belém

A Secretaria de Estado de Justiça (Seju) realizou na última quarta-feira (14) uma ação de cidadania de emissão de documentos com foco nos estudantes que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Suboficial Edvaldo Brandão de Jesus, localizada no bairro do Tapanã, em Belém. Ao todo, foram disponibilizadas 150 carteiras de identidade, tanto para alunos quanto para a comunidade do bairro.

“Devido à proximidade do período de inscrição ao Enem, nós pensamos nessa ação e fechamos parceria com a escola porque muitos estudantes demonstraram necessidade de tirar o RG. Estamos conversando também com outras escolas da rede estadual e municipal para que possamos, em breve, ampliar ainda mais esse serviço, que também é ofertado na sede da Seju”, destacou a coordenadora de Cidadania da Seju, Carol Lobato.

A diretora da Escola Edvaldo Brandão de Jesus, Eliana Bittencourt, ressaltou a importância da parceria com a Secretaria e outras instituições que ofereceram diferentes serviços à comunidade escolar. “É uma ação múltipla, com diferentes órgãos presentes, ofertando serviços e informações para o nosso alunado e suas famílias. Estamos felizes e honrados de poder contar com esses parceiros”, disse.

O jovem Matheus Pereira, de 19 anos, é ex-aluno da escola e aproveitou a ação para atualizar o RG, que estava há pelo menos dois anos rasurado. “Eu peguei chuva com o meu RG e, por isso, ele estava bastante danificado. Já vinha tentando tirar outro, mas, como é tudo longe e a gente mora na periferia, fica mais difícil. Então, aproveitei essa oportunidade na escola, que está me ajudando muito”, comemorou.

A dona de casa Daiana Barbosa, de 32 anos, levou dois dos quatro filhos para emitir o documento na ação. A mais velha, Vitória, de 14 anos, também é aluna do nono ano da escola e nunca teve o documento. “Eu tenho uma criança pequena, então, é sempre muito difícil sair para procurar um lugar onde eu pudesse emitir o RG deles. Agora, aqui na escola, ficou muito mais fácil e rápido”, frisou.

Fonte: Agência Pará/Foto: NCS/Seju