Sejudh e Asbea fazem parceria para promover casamentos comunitários nos municípios do Estado

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) e a Associação Beneficente Esperança do Ananin (ASBEA), do município de Ananindeua, fizeram um convenio para a realização do Projeto “Bem Casado Pará”, que tem o objetivo de realizar dois mil casamentos comunitários em diversos municípios paraenses.

Além de promover casamentos, a associação realiza cursos, palestras e ensaios antes dos casamentos visando integrar os casais ao ato e a vida familiar. O convenio entre a secretaria e associação foi realizada na segunda-feira (31)

Segundo o representante da ASBEA, o projeto pretende realizar o casamento de 400 casais do sul e sudeste e mais 400 casais do sudoeste do estado, 200 na ilha de Marajó; e outros mil casais da região metropolitana de Belém.

Foto: Divulgação