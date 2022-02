SEJUDH e Seplad unidas para levar cidadania a todo o interior do Pará

Uma reunião entre os secretários de Estado de Justiça e Direitos Humanos, José Francisco de Jesus Pereira, e de Planejamento e Administração (Seplad), Hanna Ghassam, se registrou na manhã desta quarta-feira, 09 na sede da SEJUDH. A pauta do encontro foi a ampliação das ações de cidadania que estão ocorrendo todo o Pará, envolvendo as duas pastas, em benefício das populações mais necessitadas, especialmente no que diz respeito à obtenção de documentos e assistência jurídica, bem como, na defesa de seus direitos.



Do encontro participaram as servidoras da SEJUDH Maria de Fátima (Diretora da Dafin), Sabrina Virgolino (Coordenadora Financeira), Ana Clara Rodrigues (Assistente administrativo do Nuplan) e Valber Milhomem.



Segundo o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Zé Francisco, desde que assumiu o cargo, ele recebeu recomendação do governador Helder Barbalho no sentido de que acompanhe, se possível, de perto, a situação das populações que vivem nos locais mais distantes, fazendo se concretizar as ações do Estado no sentido de amparar a todo o povo. Zé Francisco tem feito viagens constantes pelo interior paraense, onde tem se reunido com as comunidades, trocando informações e levando ao chefe do executivo, o relatório das ações implementadas, bem como, do que pode e deve ser feito.

Estamos em toda parte. Essas ações são importantes, e tentamos diminuir cada vez mais o déficit de pessoas que tenham verdadeira cidadanis com seus documentos. É um direito do cidadão, é um direito humano cada um ter a sua identidade, ter a sua história, destacou o titular da SEJUDH.

