Sejudh inicia campanha ‘Verão Pai D´Égua – Sem Droga Nenhuma’ em Belém e em Salinópolis

Nesta quinta-feira (8), a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, por meio da Coordenadoria de Enfretamento, Tratamento e Redução de Danos do Consumo de Drogas (Cenpren), iniciou a campanha “Verão Pai D´Égua – Sem Droga Nenhuma”, nos terminais rodoviário e hidroviário de Belém e em Salinópolis, município do nordeste paraense.

O objetivo da campanha é alertar os veranistas sobre os danos causados pelo uso de substâncias psicoativas que, em muitos casos, podem ser irreversíveis, com prejuízos orgânicos, doenças de fundo emocional, como depressão e síndrome do pânico, isolamento social, suicídio, violência, acidentes de carro, sexo desprotegido e, por fim, em longo prazo, a dependência química.

Em Belém, a campanha ocorreu no terminal hidroviário Luiz Rebelo Neto e os representantes da Sejudh realizaram abordagem direta com os usuários das linhas interligam Belém às cidades de Cachoeira do Arari e Soure, na Ilha do Marajó.

Responsável pela Gerência da Pessoa com Deficiência, Eduardo Benigno fixa cartaz no Terminal sobre os danos do consumo de drogasFoto: DivulgaçãoAs Gerências de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Proteção ao Direto da Pessoa Idosa “orientam à população sobre a redução de danos do uso de álcool e outras drogas, além dos locais onde devem procurar nas férias, caso precise de atendimento”, afirmou Eduardo Benigno, responsável pela Gerência da Pessoa com Deficiência.

Já em Salinas, a ação ocorre no Mercado Municipal Nelson Jacinto, onde há a afixação de cartazes de divulgação da campanha em barracas e conscientização de veranistas com entrega de materiais informativos.

A ação da Coordenadoria de Enfretamento, Tratamento e Redução de Danos do Consumo de Drogas segue este sábado (10) em diversas áreas do município de Salinas e em outros pontos da capital, Belém. Na próxima semana, as equipes vão ao município de Bragança, também no nordeste paraense.Por Gerlando Klinger (SEJUDH)