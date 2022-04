Sejudh monitora rede de atendimento às mulheres no Pará

O município de Tracuateua, com 30 mil habitantes, no nordeste do Pará, recebeu a visita das técnicas da Coordenadoria de Monitoramento de Políticas para as Mulheres (CIPM) da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), responsáveis pelo trabalho de monitoramento da rede de atendimento às mulheres nos municípios do Pará.

As técnicas da Sejudh foram à Secretaria Municipal de Assistência Social, ao Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), ao Conselho Tutelar e à Delegacia de Polícia para verificar o funcionamento dos equipamentos públicos de atendimento às mulheres que enfrentam situações de vulnerabilidade e violência.

A coordenadora da CIPM, Márcia Jorge, destacou a importância da visita. “Mediante a atividade realizada foi constatada a relevância da das visitas, pois é a forma de obtermos os dados necessários para a implementação e a efetividade de políticas públicas em prol das mulheres”, disse.

Fonte: Debate Carajás

As informações são da Agência Pará.