Sejudh participa do Encontro das Juventudes da Comunidade de Países de Língua Portuguesa

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), por meio da Gerência de Promoção dos Direitos das Juventudes, participou entre os dias 21 e 25 de novembro, do Encontro das Juventudes da Comunidade de Países de Língua Portuguesa- CPLP, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. O evento contou com a participação de representantes das juventudes de países de língua portuguesa como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste, além do Brasil.

A Sejudh foi representada pelo gerente das juventudes, Flávio Moreira de Paula, que também é presidente do Conselho Estadual das Juventudes. A Semana da Juventude tem o objetivo de fortalecer a participação social e o protagonismo das juventudes. No evento, foram debatidas formas de cooperação no âmbito das políticas públicas direcionadas a todas as juventudes de países asiáticos, europeus, africanos e americanos.

“Além de trazer a integregalilidade e troca de experiências entre os diferentes continentes, traz também os desafios na promoção de políticas públicas para as juventudes desses países, como por exemplo a questão do meio ambiente e o papel juvenil nesse debate de extrema importância para o planeta terra”, afirmou Flávio Moreira de Paula.

Como parte da programação, também houve o encontro com as juventudes do Rio de Janeiro, em que foram discutidos espaços para a capacitação, intercâmbio e diálogo sobre diferenças e igualdade entre as juventudes de todos os países.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação/Prefeitura Rio