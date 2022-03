SEJUDH promove campanha pelo Dia 8 de Março com foco na prevenção e educação

Para promover uma campanha informativa e educativa em todo o Pará sobre as formas de violências contra as mulheres, sendo o principal foco o feminicídio, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), por meio da Coordenadoria de Integração de Políticas para as Mulheres (CIPM), no próximo dia 8 de março, lançará a campanha pelo Dia Internacional das Mulheres. A informação foi prestada na manhã desta quinta-feira, 03, pelo secretário de Estado de Jutiça e Direitos Humanos, José Francisco de Jesus Pantoja Pereira, o Zé Francisco.



Segundo o secretário, a campanha tem como tema “Basta de Feminicídio: desconstruindo a violência e criando novos valores”, e objetiva promover uma série de debates acerca das mulheres no mercado de trabalho, feminicídio, a luta das mulheres negras, além de uma ação social com torcedoras de uma torcida organizada do Clube do Remo.



Além da sociedade civil organizada, a campanha pretende atingir especialmente as mulheres incluídas nas forças militares, igrejas, órgãos públicos, empresas, iniciativa privada, Organizações Não-Governamentais (ONGs), Universidades, e os Clubes Esportivos, por meio das torcidas organizadas.



Para a coordenadora da CIPM, Márcia Jorge, a campanha visa a mobilização de toda a rede de apoio às mulheres que estão em situação de vulnerabilidade.

“Pretendemos mobilizar a rede de serviços e de enfrentamento à violência contra mulheres, por meio dos Organismos de Políticas para as Mulheres nos municípios, outros órgãos de atendimento às mulheres, os Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher, Centros de Referências em Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e movimento de mulheres”, disse.



Sobre o caráter educativo da campanha, Márcia Jorge ressaltou que as ações pretendem alertar sobre os direitos das mulheres. “Vamos divulgar as diversas leis de proteção às mulheres (nacional e estadual), como a Lei Maria da Penha e a Lei de Enfrentamento ao Feminicídio”, detalhou.

Imagem: Ascom/Fetracom