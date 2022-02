Sejudh retoma atividades das Caravanas de Cidadania e Direitos Humanos

A partir desta sexta-feira (11), a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos retoma as atividades da Caravana de Cidadania e Direitos Humanos em três regiões do Pará: Baixo-Tocantins, Xingu e Tapajós. Limoeiro do Ajuru e Altamira serão os primeiros municípios a receberem os serviços de cidadania.

Limoeiro do Ajurú

A cidade receberá a primeira etapa da Caravana de Cidadania e Direitos Humanos, que a Sejudh vai promover pela região do Baixo-Tocantins. A ação de cidadania acontecerá também em mais 11 distritos de na sede do município de Cametá e em Baião.

Altamira

Em Altamira, sudoeste paraense, a ação ocorrerá primeiramente na Vila Canopus, no sábado (12), e segue até segunda-feira (14). Os serviços serão ofertados à população na Escola 13 de Maio. Já a Vila Caboclo, receberá a Caravana de Cidadania e Direitos Humanos na terça-feira (15).

Entre os serviços oferecidos estão a emissão da primeira e demais vias das carteiras de identidade, a emissão de ofícios para 2ª via de certidão de nascimento e de óbito. Na ocasião também haverá vacinação para a população em faixa etária apta a receber o imunizante contra a Covid-19. A ação contará ainda com a participação dos serviços da Junta do Serviço Militar de Altamira.

Para o titular da pasta de Justiça e Direitos Humanos do Pará, José Francisco Pereira, destacou que os serviços oferecidos pela Sejudh têm chegado às pessoas que moram mais longe de grandes centros urbanos. “Levar os serviços que a Sejudh disponibiliza é garantir a cidadania para quem mais precisa”, colocou ele.

A ação conta com o apoio das Prefeituras Municipais e da Defensoria Pública que disponibilizou ofícios a serem enviados aos cartórios.

CRONOGRAMA – BAIXO-TOCANTIS

11/02 – Limoeiro do Ajurú

Cametá (distritos)

13/02 e 23/02 – Curuçambaba

14/02 – Carapajó

15/02 – Bom Jardim

17/02 – Vila do Carmo

18/02 – Areião

19/02 – Mupi

21/02 – Igarapé Preto

22/02 – Cupijó

25/02 – Torão Mupi

26/02 – Vila de Porto Grande

27/02 – Mupi

28/02 e 01/03 – Cametá (sede)

03/03 – Baião

CRONOGRAMA – XINGU E TAPAJÓS

12 a 15/02 – Altamira (Vilas Canopus e Caboclo)

17 e 18/02 – Vitória do Xingu

20 a 23/02 – Aveiro

25 e 26/02 – Medicilândia

27 e 28/02 – Brasil Novo Por Gerlando Klinger (SEJUDH)