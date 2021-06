Seleção argentina confirma participação na Copa América

A Associação de Futebol Argentino (AFA) confirmou no último domingo (6) a participação de sua seleção na Copa América, que começará daqui a uma semana no Brasil.

– Com um enorme esforço da Associação de Futebol Argentino, que disponibilizou todas as ferramentas necessárias para garantir cada um dos cuidados específicos solicitados neste difícil momento que estamos atravessando, a Seleção Nacional viajará ao Brasil para jogar a competição continental.

O pronunciamento da federação ocorreu horas antes da viagem da bicampeã mundial a Barranquilla para enfrentar a Colômbia, pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

– Todo o pessoal da equipe Albiceleste trabalhará em conjunto para superar a adversidade que, infelizmente, afeta todos os sul-americanos igualmente – acrescentou a AFA.

Após o empate da última quinta-feira (2) com o Chile em 1 a 1 no estádio Único, em Santiago del Estero, a Argentina terá apenas um jogador ausente para o jogo contra a Colômbia, o goleiro Franco Armani.

O jogador do River Plate, que recentemente se recuperou da Covid-19, já teve alta, mas continua dando positivo para o coronavírus em testes PCR. Por essa razão, ficará em Buenos Aires e se juntará à delegação argentina no Brasil quando enfim tiver um teste negativo. Foi o que aconteceu com o lateral Gonzalo Montiel, também do time de Buenos Aires, que poderá viajar para Barranquilla.

A Argentina está em segundo lugar nas Eliminatórias sul-americanas, com 11 pontos, quatro atrás da seleção brasileira.

Fonte: *EFE